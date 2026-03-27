Энтони Эдвардс получил разрешение на полноценные тренировки, но пропустит матч с «Детройтом»

Энтони Эдвардс рискует лишиться прав на индивидуальные награды.

Защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс не выйдет на матч против «Детройта » в субботу. Это будет 6-я пропущенная им игра подряд из-за проблем с правым коленом.

Эдвардсу разрешили полноценные тренировки, он будет готов к возвращению в состав со дня на день. После субботней встречи у «Тимбервулвз» останутся 8 игр, защитнику нужно будет принять участие в семи из них, чтобы сохранить шансы на индивидуальные награды.