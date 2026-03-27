Энтони Эдвардс получил разрешение на полноценные тренировки, но пропустит матч с «Детройтом»
Энтони Эдвардс рискует лишиться прав на индивидуальные награды.
Защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс не выйдет на матч против «Детройта» в субботу. Это будет 6-я пропущенная им игра подряд из-за проблем с правым коленом.
Эдвардсу разрешили полноценные тренировки, он будет готов к возвращению в состав со дня на день. После субботней встречи у «Тимбервулвз» останутся 8 игр, защитнику нужно будет принять участие в семи из них, чтобы сохранить шансы на индивидуальные награды.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Марка Стейна
тут как бы не только дело в индивидуальных наградах, хорошо бы и посев сделать повыше, чтобы иметь преимущество своей площадки
Материалы по теме
Рекомендуем
