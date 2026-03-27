Кон Книппел: «Не создаю достаточно помех в обороне. Поработаю над этим перед следующим сезоном»

Кон Книппел обозначил свое слабое место.

Форвард «Шарлотт » Кон Книппел претендует на звание Новичка года. Баскетболист прокомментировал свои успехи в защите.

«Не создаю достаточно много помех. Поработаю над этим перед следующим сезоном. Нужно лучше предвосхищать действия соперника.

Но я уже неплохо сохраняю позицию между опекаемым игроком и кольцом. Создаю преграду телом. Это осложняет броски.

Джейлен Брансон попал несколько сложных бросков через меня, иногда остается только снять шляпу. И постараться сделать все возможное», – рассказал Книппел.