Кон Книппел: «Не создаю достаточно помех в обороне. Поработаю над этим перед следующим сезоном»
Кон Книппел обозначил свое слабое место.
Форвард «Шарлотт» Кон Книппел претендует на звание Новичка года. Баскетболист прокомментировал свои успехи в защите.
«Не создаю достаточно много помех. Поработаю над этим перед следующим сезоном. Нужно лучше предвосхищать действия соперника.
Но я уже неплохо сохраняю позицию между опекаемым игроком и кольцом. Создаю преграду телом. Это осложняет броски.
Джейлен Брансон попал несколько сложных бросков через меня, иногда остается только снять шляпу. И постараться сделать все возможное», – рассказал Книппел.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube «Шарлотт»
