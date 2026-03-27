«Орландо» готов включиться в борьбу за Янниса Адетокумбо

«Мэджик» интересуются услугами Янниса Адетокумбо.

Аналитик Кирк Голдсберри рассказал о еще одном возможном месте продолжения карьеры Янниса Адетокумбо. «Милуоки» намерен определиться с дальнейшим сотрудничеством с форвардом в это межсезонье или обменять его.

«Слышал, что есть какой-то тайный претендент. Обзвонил лигу, чтобы узнать, кто отчаялся достаточно, чтобы побороться за Янниса. И один осведомленный источник рассказал, что «Орландо» очень активно ищет возможность заполучить Адетокумбо», – поделился Голдсберри.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Bill Simmons Podcast
Видимо отдадут Бэйна сказав что это вот 5 пиков и добавят Гогу и что то для уравнения)
Лучше Банкеро
Без Вагнера или банкеро Милуоки не согласятся думаю.
Нужны снайперы как и раньше. Будет интересно посмотреть как они будут дублироваться с Банкеро.
Вагнер значит пусть готовится)
