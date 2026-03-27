«Орландо» готов включиться в борьбу за Янниса Адетокумбо

«Мэджик» интересуются услугами Янниса Адетокумбо.

Аналитик Кирк Голдсберри рассказал о еще одном возможном месте продолжения карьеры Янниса Адетокумбо . «Милуоки » намерен определиться с дальнейшим сотрудничеством с форвардом в это межсезонье или обменять его.

«Слышал, что есть какой-то тайный претендент. Обзвонил лигу, чтобы узнать, кто отчаялся достаточно, чтобы побороться за Янниса. И один осведомленный источник рассказал, что «Орландо » очень активно ищет возможность заполучить Адетокумбо», – поделился Голдсберри.