«Валенсия» интересуется форвардом Андреем Якимовски

Андрей Якимовски может перейти в Евролигу.

25-летний форвард из Северной Македонии Андрей Якимовски отыграл 5 лет в NCAA и не был выбран на драфте-2025 НБА.

Якимовски начал профессиональную карьеру в итальянском «Тренто», набирая 10,8 очка и 6,1 подбора в Еврокубке.

Баскетболистом интересуется испанская «Валенсия». У форварда остается еще один год контракта в Италии.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sportando
Андрей Якимовски
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Бостон» примет «Атланту», «Кливленд» сыграет с «Майами» и другие матчи
40 секунд назад
Власти предоставят «Монако» около 15 миллионов евро для решения проблем в текущем сезоне
41 минуту назад
«Виртус» уволил главного тренера Душко Ивановича
59 минут назад
Евролига. «Фенербахче» – «Жальгирис», «Панатинаикос» примет «Монако» и другие матчи
сегодня, 18:44Live
Джейлен Браун пропустит матч с «Атлантой» из-за воспаления левого ахиллова сухожилия
сегодня, 18:36
Профсоюз игроков НБА предлагает бороться с «танкингом» распределением доходов от телевизионных трансляций
сегодня, 18:25
Кайл Андерсон о «танкинге»: «Не хочу сказать лишнего и вылететь из лиги»
сегодня, 18:09
Казинс, Парсонс и Уильямс на подкасте признали, что предпочли бы играть против Гилджес-Александера, а не Вембаньямы, в решающем матче
сегодня, 17:56
Вембаньяма, Харпер, Джонсон и другие – в недельной подборке лучших эпизодов движения мяча от НБА
сегодня, 17:40Видео
Крис Данн: «В отсутствие Хардена и Зубаца Кавай Ленард понял, что ему нужно чаще высказываться»
сегодня, 17:38
Ко всем новостям
Последние новости
«Анадолу Эфес» досрочно расстанется с Венсаном Пуарье
19 минут назад
Даниэль Мирет продолжит тренировать «Ховентуд» до 2028 года
26 минут назад
Чемпионат Франции. «Дижон» примет «Париж», «Элан Шалон» – «Гравлин-Дюнкерк»
сегодня, 12:59
Адриатическая лига. «Сплит» встретится с «Задаром»
сегодня, 09:07
Сергей Кущенко: «Зенит» поймал хороший ритм благодаря Ксавьеру Муну, который вышел на площадку и показал феноменальный баскетбол»
сегодня, 12:53
Даниэль Тайс пропустит игру с «Панатинаикосом» по семейным обстоятельствам
сегодня, 11:09
«Лейкерс» приободрились, НБА расширяется, травма Каннингема. Главное в американском баскетболе
сегодня, 10:02ВидеоСпортс"
Чемпионат Турции. «Трабзонспор» сыграет с «Бахчешехиром», «Маниса» встретится с «Бешикташем»
сегодня, 09:25
Бывший тренер «Барселоны» Рожер Гримау возглавил «Бурсаспор»
сегодня, 08:23
Паоло Банкеро не глядя отдал передачу на Джамала Кэйна
сегодня, 08:09Видео
Рекомендуем