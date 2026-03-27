«Валенсия» интересуется форвардом Андреем Якимовски
Андрей Якимовски может перейти в Евролигу.
25-летний форвард из Северной Македонии Андрей Якимовски отыграл 5 лет в NCAA и не был выбран на драфте-2025 НБА.
Якимовски начал профессиональную карьеру в итальянском «Тренто», набирая 10,8 очка и 6,1 подбора в Еврокубке.
Баскетболистом интересуется испанская «Валенсия». У форварда остается еще один год контракта в Италии.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sportando
