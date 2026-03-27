«Анадолу Эфес» досрочно расстанется с Венсаном Пуарье
Венсан Пуарье должен выйти на рынок свободных агентов.
По сообщению источников, 32-летний французский центровой Венсан Пуарье не входит в дальнейшие планы «Анадолу Эфеса».
Бигмен подписал трехлетнее соглашение в 2024 году, но турецкий клуб не хочет продолжать сотрудничество за пределами нынешнего сезона.
Пуарье набирает 7,3 очка, 4,1 подбора и 1 передачу за 17,5 минуты в нынешнем розыгрыше Евролиги.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Encestando
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем