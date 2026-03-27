Даниэль Мирет продолжит тренировать «Ховентуд» до 2028 года
40-летний Даниэль Мирет продолжит работу в качестве главного тренера испанского «Ховентуда». Специалист возглавил команду в апреле 2024 года.
В нынешнем сезоне команда идет на 5-м месте в чемпионате Испании (15-8) и пробилась в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Мирет продолжит работу до 2028 года с возможностью продления еще на 1 сезон.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Ховентуда»
