Власти предоставят «Монако» около 15 миллионов евро для решения проблем в текущем сезоне

«Монако» получит еще более существенную помощь от властей.

«Монако», находящийся на грани банкротства, стабилизирует финансовую ситуацию в нынешнем сезоне за счет дальнейших вливаний денежных средств со стороны государства.

Клуб получит около 15 миллионов евро на операционные расходы и выплату долговых обязательств. Это позволит команде продолжить выступление во всех текущих турнирах.

Ситуация с дальнейшими владельцами организации остается неопределенной, что серьезно осложняет прогнозы на будущее клуба.

К 15 мая должен быть сформирован бюджет на следующий сезон, а 30 июня должны начаться выплаты по займам.