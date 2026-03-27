Власти предоставят «Монако» около 15 миллионов евро для решения проблем в текущем сезоне
«Монако» получит еще более существенную помощь от властей.
«Монако», находящийся на грани банкротства, стабилизирует финансовую ситуацию в нынешнем сезоне за счет дальнейших вливаний денежных средств со стороны государства.
Клуб получит около 15 миллионов евро на операционные расходы и выплату долговых обязательств. Это позволит команде продолжить выступление во всех текущих турнирах.
Ситуация с дальнейшими владельцами организации остается неопределенной, что серьезно осложняет прогнозы на будущее клуба.
К 15 мая должен быть сформирован бюджет на следующий сезон, а 30 июня должны начаться выплаты по займам.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: L’Equipe
