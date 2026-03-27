«Виртус» уволил главного тренера Душко Ивановича
Душко Иванович покинул «Виртус».
Душко Иванович не завершил сезон вместе с «Виртусом». Клуб объявил о его увольнении.
68-летний черногорский специалист принял команду в декабре 2024 года и проводил второй сезон во главе коллектива.
Итальянский клуб не смог показать себя в Евролиге и занимает 15-е место с результатом 13-20.
Организацию также покинул ассистент Ненад Трайкович.
Команду до конца сезона возглавит Ненад Яковлевич.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Виртуса»
А они с таким составом рассчитывали на Финал четырёх?)
