1

«Виртус» уволил главного тренера Душко Ивановича

Душко Иванович не завершил сезон вместе с «Виртусом». Клуб объявил о его увольнении.

68-летний черногорский специалист принял команду в декабре 2024 года и проводил второй сезон во главе коллектива.

Итальянский клуб не смог показать себя в Евролиге и занимает 15-е место с результатом 13-20.

Организацию также покинул ассистент Ненад Трайкович.

Команду до конца сезона возглавит Ненад Яковлевич.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Виртуса»
logoВиртус
logoДушко Иванович
logoчемпионат Италии
logoЕвролига
переходы
Ненад Трайкович
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
А они с таким составом рассчитывали на Финал четырёх?)
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Девон Холл подписал контракт с «Миланом»
сегодня, 13:05
Душко Иванович может расстаться с «Виртусом» по итогам сезона, тренером интересуется «Арис»
19 марта, 10:35
Центровой Мухамет Диуф останется в «Виртусе» еще на один сезон
12 марта, 09:24
Рекомендуем
Главные новости
Кон Книппел: «Не создаю достаточно помех в обороне. Поработаю над этим перед следующим сезоном»
3 минуты назад
«Орландо» готов включиться в борьбу за Янниса Адетокумбо
18 минут назад
Евролига. «Фенербахче» проиграл «Жальгирису», «Панатинаикос» – «Монако» и другие матчи
38 минут назадLive
НБА. «Бостон» примет «Атланту», «Кливленд» сыграет с «Майами» и другие матчи
39 минут назад
Власти предоставят «Монако» около 15 миллионов евро для решения проблем в текущем сезоне
сегодня, 19:10
Джейлен Браун пропустит матч с «Атлантой» из-за воспаления левого ахиллова сухожилия
сегодня, 18:36
Профсоюз игроков НБА предлагает бороться с «танкингом» распределением доходов от телевизионных трансляций
сегодня, 18:25
Кайл Андерсон о «танкинге»: «Не хочу сказать лишнего и вылететь из лиги»
сегодня, 18:09
Казинс, Парсонс и Уильямс на подкасте признали, что предпочли бы играть против Гилджес-Александера, а не Вембаньямы, в решающем матче
сегодня, 17:56
Вембаньяма, Харпер, Джонсон и другие – в недельной подборке лучших эпизодов движения мяча от НБА
сегодня, 17:40Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. «Трабзонспор» проиграл «Бахчешехиру», «Маниса» уступила «Бешикташу»
38 минут назад
«Валенсия» интересуется форвардом Андреем Якимовски
40 минут назад
«Анадолу Эфес» досрочно расстанется с Венсаном Пуарье
58 минут назад
Даниэль Мирет продолжит тренировать «Ховентуд» до 2028 года
сегодня, 19:25
Чемпионат Франции. «Дижон» примет «Париж», «Элан Шалон» – «Гравлин-Дюнкерк»
сегодня, 12:59
Адриатическая лига. «Сплит» встретится с «Задаром»
сегодня, 09:07
Сергей Кущенко: «Зенит» поймал хороший ритм благодаря Ксавьеру Муну, который вышел на площадку и показал феноменальный баскетбол»
сегодня, 12:53
Даниэль Тайс пропустит игру с «Панатинаикосом» по семейным обстоятельствам
сегодня, 11:09
«Лейкерс» приободрились, НБА расширяется, травма Каннингема. Главное в американском баскетболе
сегодня, 10:02ВидеоСпортс"
Бывший тренер «Барселоны» Рожер Гримау возглавил «Бурсаспор»
сегодня, 08:23
Рекомендуем