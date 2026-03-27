Джейлен Браун пропустит матч с «Атлантой» из-за воспаления левого ахиллова сухожилия
Лидер «Бостона» Джейлен Браун не выйдет на матч против «Атланты». Клуб сообщил о воспалении левого ахилла у баскетболиста.
Браун отыграл 65 из 72 матчей нынешнего чемпионата и уже взял необходимую планку для борьбы за индивидуальные награды.
На его счету 28,6 очка, 7 подборов, 5,2 передачи и 1 перехват в среднем.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети ClutchPoints
разогреть достаточно аххил и всю игру не замечаешь...