Джейлен Браун пропустит матч с «Атлантой» из-за воспаления левого ахиллова сухожилия

Джейлен Браун не сыграет против «Хоукс».

Лидер «Бостона » Джейлен Браун не выйдет на матч против «Атланты». Клуб сообщил о воспалении левого ахилла у баскетболиста.

Браун отыграл 65 из 72 матчей нынешнего чемпионата и уже взял необходимую планку для борьбы за индивидуальные награды.

На его счету 28,6 очка, 7 подборов, 5,2 передачи и 1 перехват в среднем.