Профсоюз игроков НБА предлагает бороться с «танкингом» распределением доходов от телевизионных трансляций

Профсоюз игроков НБА внес предложения по борьбе с «танкингом».

Инсайдер Джейк Фишер рассказал о предложениях профсоюза игроков НБА. Организация подключилась к обсуждению мер против «танкинга».

NBPA предлагает мотивировать клубы распределением части доходов от национальных телетрансляций в соответствии с местом в конференции. Добавляя по 10 миллионов за более высокое место посева.

Лотерея драфта должна быть расширена до 18 команд. 10 худших получат равные шансы по 7%, остальные – по 3,75%.

Профсоюз также предлагает увеличить штрафы за «танкинг». Добавив возможности снизить шансы в лотерее, отложить пик на конец драфта или отнять его.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Джейка Фишера
