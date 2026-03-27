Профсоюз игроков НБА предлагает бороться с «танкингом» распределением доходов от телевизионных трансляций
Профсоюз игроков НБА внес предложения по борьбе с «танкингом».
Инсайдер Джейк Фишер рассказал о предложениях профсоюза игроков НБА. Организация подключилась к обсуждению мер против «танкинга».
NBPA предлагает мотивировать клубы распределением части доходов от национальных телетрансляций в соответствии с местом в конференции. Добавляя по 10 миллионов за более высокое место посева.
Лотерея драфта должна быть расширена до 18 команд. 10 худших получат равные шансы по 7%, остальные – по 3,75%.
Профсоюз также предлагает увеличить штрафы за «танкинг». Добавив возможности снизить шансы в лотерее, отложить пик на конец драфта или отнять его.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Джейка Фишера
