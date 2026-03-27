1

Кайл Андерсон о «танкинге»: «Не хочу сказать лишнего и вылететь из лиги»

Кайл Андерсон посмеялся над вопросом о «танкинге».

Форвард Кайл Андерсон вернулся в «Миннесоту», но успел поиграть за «Юту» и «Мемфис» в нынешнем чемпионате. Баскетболиста спросили об отношении к «танкингу».

«Слушай, не хочу облажаться и сказать лишнего. Летом мне может понадобиться подписаться с такой командой, не хочу вылететь из лиги, так что не скажу ничего плохого.

Лично мне, конечно, хотелось бы, чтобы все боролись за победу. Это помогло бы репутации игры.

Но лучшие из лучших пользовались этой возможностью, чтобы построить свое будущее, так что сказать особо нечего», – заключил игрок.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Эндрю Дюковица
logoНБА
logoМиннесота
logoКайл Андерсон
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Ничего не сказал, а в новостную ленту залетел.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Джейлен Браун пропустит матч с «Атлантой» из-за воспаления левого ахиллова сухожилия
49 секунд назад
Профсоюз игроков НБА предлагает бороться с «танкингом» распределением доходов от телевизионных трансляций
11 минут назад
Казинс, Парсонс и Уильямс на подкасте признали, что предпочли бы играть против Гилджес-Александера, а не Вембаньямы, в решающем матче
40 минут назад
Вембаньяма, Харпер, Джонсон и другие – в недельной подборке лучших эпизодов движения мяча от НБА
56 минут назадВидео
Крис Данн: «В отсутствие Хардена и Зубаца Кавай Ленард понял, что ему нужно чаще высказываться»
58 минут назад
Евролига. «Фенербахче» сыграет с «Жальгирисом», «Панатинаикос» примет «Монако» и другие матчи
сегодня, 17:26
Матч между «Барселоной» и «Црвеной Звездой» был перенесен на полчаса из-за испорченной формы сербов
сегодня, 16:59
Стивен Эй Смит на претензии Джоша Харта: «Близко знаю людей, которые выписывают твои чеки, и был фанатом «Никс» за 24 года до твоего рождения»
сегодня, 16:51
НБА. «Бостон» примет «Атланту», «Кливленд» сыграет с «Майами» и другие матчи
сегодня, 16:38
«Никаких жестких правил». «Орландо» не спешит с возвращением Франца Вагнера
сегодня, 16:27
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Дижон» примет «Париж», «Элан Шалон» – «Гравлин-Дюнкерк»
сегодня, 12:59
Адриатическая лига. «Сплит» встретится с «Задаром»
сегодня, 09:07
Сергей Кущенко: «Зенит» поймал хороший ритм благодаря Ксавьеру Муну, который вышел на площадку и показал феноменальный баскетбол»
сегодня, 12:53
Даниэль Тайс пропустит игру с «Панатинаикосом» по семейным обстоятельствам
сегодня, 11:09
«Лейкерс» приободрились, НБА расширяется, травма Каннингема. Главное в американском баскетболе
сегодня, 10:02ВидеоСпортс"
Чемпионат Турции. «Трабзонспор» сыграет с «Бахчешехиром», «Маниса» встретится с «Бешикташем»
сегодня, 09:25
Бывший тренер «Барселоны» Рожер Гримау возглавил «Бурсаспор»
сегодня, 08:23
Паоло Банкеро не глядя отдал передачу на Джамала Кэйна
сегодня, 08:09Видео
Ливио Жан-Шарль был госпитализирован из-за болезни
сегодня, 07:48
Джейлен Дюрен хлопнул по ягодицам Зайону Уильямсону после заброшенного через него мяча
сегодня, 06:21Видео
Рекомендуем