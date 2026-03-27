Кайл Андерсон о «танкинге»: «Не хочу сказать лишнего и вылететь из лиги»

Кайл Андерсон посмеялся над вопросом о «танкинге».

Форвард Кайл Андерсон вернулся в «Миннесоту», но успел поиграть за «Юту» и «Мемфис» в нынешнем чемпионате. Баскетболиста спросили об отношении к «танкингу».

«Слушай, не хочу облажаться и сказать лишнего. Летом мне может понадобиться подписаться с такой командой, не хочу вылететь из лиги, так что не скажу ничего плохого.

Лично мне, конечно, хотелось бы, чтобы все боролись за победу. Это помогло бы репутации игры.

Но лучшие из лучших пользовались этой возможностью, чтобы построить свое будущее, так что сказать особо нечего», – заключил игрок.