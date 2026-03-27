  • Казинс, Парсонс и Уильямс на подкасте признали, что предпочли бы играть против Гилджес-Александера, а не Вембаньямы, в решающем матче
3

Казинс, Парсонс и Уильямс на подкасте признали, что предпочли бы играть против Гилджес-Александера, а не Вембаньямы, в решающем матче

Бывшие игроки выбрали наиболее сложного соперника в нынешней лиге.

Член Зала славы Айзейя Томас озадачил участников подкаста Run It Back вопросом о наиболее опасном игроке в нынешней НБА. Томас спросил бывших баскетболистов, против кого они предпочли бы играть в гипотетическом 7-м матче финала – форварда Виктора Вембаньямы или действующего MVP и чемпиона разыгрывающего Шэя Гилджес-Александера.

«Как «большой», я предпочел бы ШГА. Думаю, я смог бы над ним доминировать», – заявил в итоге Демаркус Казинс.

«Видел, как ШГА добивается титула. Невероятный «скорер». Но никогда не видел ничего похожего на Вемби в защите и в нападении. Не хотел бы столкнуться с таким универсальным игроком», – признался Чендлер Парсонс.

«Понимаю вопрос. Гораздо лучше встретиться с ШГА, чем иметь дело с тем, что Вемби дает на обеих сторонах площадки. Это понятно», – заключил Лу Уильямс.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
3 комментария
Все трое, конечно, известные игратели в решающих матчах
Ответ рваные титьки Эла Хорфорда
Все трое, конечно, известные игратели в решающих матчах
Какая разница? Какое это отношение имеет к вопросу?
Казинс? Парсонс? Уильямс? Доминировать над ШГА????
Ну прямо стадо доминаторов :-)))))
