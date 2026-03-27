Крис Данн: «В отсутствие Хардена и Зубаца Кавай Ленард понял, что ему нужно чаще высказываться»

Крис Данн прокомментировал изменения в лидерстве Кавая Ленарда.

«Клипперс» столкнулись с серьезной реорганизацией по ходу чемпионата, лишившись своих ветеранов. Команда удержалась благодаря Каваю Ленарду.

«В этом году изменилось то, что в отсутствие Джеймса Хардена и Ивицы Зубаца он понял, что ему нужно чаще высказываться. У нас много молодых игроков. И он феноменально справляется с ролью лидера. Чаще говорит. Все знают, что он закрытый человек. Но в то же время это не так. Просто нужно особые моменты», – поделился защитник Крис Данн.

«Его слышно. Не самый разговорчивый партнер, который у меня был. Но его голоса достаточно. И когда речь идет о том, чтобы подавать пример, он образцово это делает. На него всегда можно положиться. Никаких ошибок, конфликтов, что бы ни происходило. То, что нужно», – признался Николя Батюм.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
Думаю Батюм Крису Полу маленький привет передал. Принес так сказать, булыжник в личное подсобное хозяйство
