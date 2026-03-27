  • Матч между «Барселоной» и «Црвеной Звездой» был перенесен на полчаса из-за испорченной формы сербов
Матч между «Барселоной» и «Црвеной Звездой» был перенесен на полчаса из-за испорченной формы сербов

«Црвене Звезде» пришлось менять форму.

Матч Евролиги между «Барселоной» и «Црвеной Звездой» был перенесен на полчаса из-за курьезной ситуации. Форма «Црвены Звезды» была повреждена в результате стирки после матча с «Басконией».

Команда организовала доставку запасного комплекта, однако решение потребовало дополнительного получаса. Евролига и хозяева матча согласились с задержкой.

Сегодняшние соперники являются соседями в турнирной таблице с одинаковым результатом – 19-14.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sportklub
В каком нибудь красно-белом их локальном а-ля "демиксе" будут играть))?
Материалы по теме
Евролига. «Фенербахче» сыграет с «Жальгирисом», «Панатинаикос» примет «Монако» и другие матчи
4 минуты назад
Евролига. «Црвена Звезда» победила «Фенербахче», «Барселона» уступила «Хапоэлю Тель-Авив»
13 марта, 22:20
Евролига выписала Эргину Атаману штраф и одноматчевую дисквалификацию, также наказаны «Фенербахче» и «Црвена Звезда»
5 марта, 10:59
Рекомендуем
Главные новости
Евролига. «Фенербахче» сыграет с «Жальгирисом», «Панатинаикос» примет «Монако» и другие матчи
4 минуты назад
Стивен Эй Смит на претензии Джоша Харта: «Близко знаю людей, которые выписывают твои чеки, и был фанатом «Никс» за 24 года до твоего рождения»
40 минут назад
НБА. «Бостон» примет «Атланту», «Кливленд» сыграет с «Майами» и другие матчи
53 минуты назад
«Никаких жестких правил». «Орландо» не спешит с возвращением Франца Вагнера
сегодня, 16:27
Серхио Юль намерен продолжить игровую карьеру в следующем сезоне
сегодня, 16:10
Защитник Омари Мур продлил контракт с «Валенсией» на следующий сезон
сегодня, 15:53
Джефф Тиг: «Кон Книппел, возможно, лучший белый американский игрок»
сегодня, 15:42
Билл Симмонс: «Яннис Адетокумбо ближе к Эмбииду, чем к Йокичу»
сегодня, 15:26
Скаут НБА: «Филадельфия» способна победить «Кливленд», он выглядит наиболее уязвимым из Топ-4»
сегодня, 14:54
Тренер НБА: «Виктор Вембаньяма может лишить «Тандер» их главного оружия»
сегодня, 14:38
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Дижон» примет «Париж», «Элан Шалон» – «Гравлин-Дюнкерк»
сегодня, 12:59
Адриатическая лига. «Сплит» встретится с «Задаром»
сегодня, 09:07
Сергей Кущенко: «Зенит» поймал хороший ритм благодаря Ксавьеру Муну, который вышел на площадку и показал феноменальный баскетбол»
сегодня, 12:53
Даниэль Тайс пропустит игру с «Панатинаикосом» по семейным обстоятельствам
сегодня, 11:09
«Лейкерс» приободрились, НБА расширяется, травма Каннингема. Главное в американском баскетболе
сегодня, 10:02ВидеоСпортс"
Чемпионат Турции. «Трабзонспор» сыграет с «Бахчешехиром», «Маниса» встретится с «Бешикташем»
сегодня, 09:25
Бывший тренер «Барселоны» Рожер Гримау возглавил «Бурсаспор»
сегодня, 08:23
Паоло Банкеро не глядя отдал передачу на Джамала Кэйна
сегодня, 08:09Видео
Ливио Жан-Шарль был госпитализирован из-за болезни
сегодня, 07:48
Джейлен Дюрен хлопнул по ягодицам Зайону Уильямсону после заброшенного через него мяча
сегодня, 06:21Видео
Рекомендуем