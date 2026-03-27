Матч между «Барселоной» и «Црвеной Звездой» был перенесен на полчаса из-за испорченной формы сербов
«Црвене Звезде» пришлось менять форму.
Матч Евролиги между «Барселоной» и «Црвеной Звездой» был перенесен на полчаса из-за курьезной ситуации. Форма «Црвены Звезды» была повреждена в результате стирки после матча с «Басконией».
Команда организовала доставку запасного комплекта, однако решение потребовало дополнительного получаса. Евролига и хозяева матча согласились с задержкой.
Сегодняшние соперники являются соседями в турнирной таблице с одинаковым результатом – 19-14.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sportklub
В каком нибудь красно-белом их локальном а-ля "демиксе" будут играть))?
