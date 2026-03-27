  • Стивен Эй Смит на претензии Джоша Харта: «Близко знаю людей, которые выписывают твои чеки, и был фанатом «Никс» за 24 года до твоего рождения»
Стивен Эй Смит на претензии Джоша Харта: «Близко знаю людей, которые выписывают твои чеки, и был фанатом «Никс» за 24 года до твоего рождения»

Стивен Эй Смит ответил на пренебрежительные слова Джоша Харта.

«Стивену Эй, как человеку, который лишь пытается казаться фанатом «Никс», нужно заткнуться. Он и состав наш толком не знает», – заявил Джош Харт в ответ на критику обозревателя на телевидении.

Смит прокомментировал эти слова на своем подкасте.

«Мне нравится, как люди игнорируют мое резюме. Я освещал лигу 20 лет. 120 матчей в год, выезды и раздевалки. 

Мой успех на телевидении принес мне место в студии. Я больше не посещаю матчи так, как раньше. Видимо, это значит, что я теперь не знаю ни черта об игроках.

Что я такого сказал о «Никс», что требует персонального знакомства с кем-либо?

Ну и ты не знаешь меня, не знаешь, с кем я общаюсь. Не представляешь, насколько близко я знаком с людьми, которые выписывают твои чеки. Ты не подготовился, Джош Харт.

Я был фанатом «Никс» с трех лет, 24 года до твоего рождения», – заключил Смит.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Подкаст Стивена Эй Смита, соцсети Fullcourtpass
Какахами кидаются. Унылое зрелище.
