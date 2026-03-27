«Никаких жестких правил». «Орландо» не спешит с возвращением Франца Вагнера

Графика возвращения Франца Вагнера пока нет.

Форвард «Орландо» Франц Вагнер провел всего 28 матчей в текущем чемпионате, набирая в среднем 21,3 очка, 5,8 подбора, 3,6 передачи и 1,1 перехвата за игру.

Немец продолжает бороться с последствиями травмы голеностопа.

Игрок тренировался с фарм-клубом и может вернуться на площадку до плей-офф, однако четкого графика у клуба пока нет.

«Если он будет доступен, он выйдет играть. Но у меня нет никаких жестких правил по поводу необходимых игр до плей-офф», – заявил главный тренер Джамал Мозли.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Orlando Sentinel
