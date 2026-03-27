Серхио Юль намерен продолжить игровую карьеру в следующем сезоне

Серхио Юль идет на очередной рекорд.

38-летний испанский защитник «Реала» Серхио Юль объявил, что не собирается завершать игровую карьеру в нынешнем сезоне. Баскетболист намерен продлить сотрудничество с «Реалом».

«Надеюсь, они дадут мне еще год, чтобы я мог по-прежнему наслаждаться баскетболом и борьбой на площадке.

Чувствую себя хорошо с физической точки зрения. У меня остаются желание играть и положительные эмоции», – поделился Юль.

С окончанием нынешнего сезона испанец станет единоличным обладателем рекорда по длительности карьеры в Евролиге (20).

Защитник уже является рекордсменом турнира по количеству игр.