Защитник Омари Мур продлил контракт с «Валенсией» на следующий сезон

«Валенсия» сохранила Омари Мура.

25-летний американский защитник «Валенсии» Омари Мур (198 см) останется в команде на следующий сезон. Клуб продлил контракт с баскетболистом.

Мур проводит первый сезон в испанской команде, набирая 9 очков, 2,5 подбора и 3,1 передачи за 18,9 минуты в среднем в Евролиге.

«Валенсия» успешно проводит этот розыгрыш турнира, занимая 4-е место (21-12).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Андреа Кальцони
