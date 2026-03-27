Защитник Омари Мур продлил контракт с «Валенсией» на следующий сезон

«Валенсия» сохранила Омари Мура.

25-летний американский защитник «Валенсии» Омари Мур (198 см) останется в команде на следующий сезон. Клуб продлил контракт с баскетболистом.

Мур проводит первый сезон в испанской команде, набирая 9 очков, 2,5 подбора и 3,1 передачи за 18,9 минуты в среднем в Евролиге.

«Валенсия » успешно проводит этот розыгрыш турнира, занимая 4-е место (21-12).