Джефф Тиг: «Кон Книппел, возможно, лучший белый американский игрок»

Джефф Тиг высоко оценивает новичка «Шарлотт».

Кон Книппел борется с бывшим партнером из Дьюка Купером Флэггом за звание Новичка года в НБА. Книппел лидирует в лиге по количеству реализованных трехочковых и ставит рекорды для первогодок по дальним броскам.

«Он, возможно, лучший белый американский игрок. С Остином Ривзом. Я предпочел бы его Остину Ривзу .

Купер Флэгг хорош, но не настолько. Не так эффективен. Книппел был бы хорош в «Далласе ». С Флэггом «Хорнетс» не выигрывали бы так», – заключил бывший игрок НБА Джефф Тиг.