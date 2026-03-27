Джефф Тиг: «Кон Книппел, возможно, лучший белый американский игрок»

Джефф Тиг высоко оценивает новичка «Шарлотт».

Кон Книппел борется с бывшим партнером из Дьюка Купером Флэггом за звание Новичка года в НБА. Книппел лидирует в лиге по количеству реализованных трехочковых и ставит рекорды для первогодок по дальним броскам.

«Он, возможно, лучший белый американский игрок. С Остином Ривзом. Я предпочел бы его Остину Ривзу.

Купер Флэгг хорош, но не настолько. Не так эффективен. Книппел был бы хорош в «Далласе». С Флэггом «Хорнетс» не выигрывали бы так», – заключил бывший игрок НБА Джефф Тиг.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Подкаст Джеффа Тига, соцсети Legion Hoops
Прямо сейчас, возможно. Посмотрел в записи классный матч с Никс. Кон был великолепен. Атака само собой, но еще и движение без мяча, черновая работа, защита местами хорошая. И все же, Купер мне нравится больше. Пусть новичка заберет Книппел, но от Флэгга жду превращения в нечто монструозное.
Материалы по теме
Рейтинг новичков НБА. Максим Рейно поднялся на 4-е место, Джевон Смолл впервые в Топ-10
18 марта, 19:07
1.67 – Книппель будет признан новичком года. Вероятность победы Флэгга оценивается в 43%
18 марта, 14:30
30 интересных фактов про 30 команд НБА
16 марта, 22:10
Рекомендуем
Главные новости
Серхио Юль намерен продолжить игровую карьеру в следующем сезоне
2 минуты назад
Защитник Омари Мур продлил контракт с «Валенсией» на следующий сезон
19 минут назад
Билл Симмонс: «Яннис Адетокумбо ближе к Эмбииду, чем к Йокичу»
46 минут назад
Скаут НБА: «Филадельфия» способна победить «Кливленд», он выглядит наиболее уязвимым из Топ-4»
сегодня, 14:54
Тренер НБА: «Виктор Вембаньяма может лишить «Тандер» их главного оружия»
сегодня, 14:38
Скаут НБА: «Сперс» – мои фавориты. К четвертой игре серии соперники будут видеть Вембаньяму в ночных кошмарах»
сегодня, 14:24
«Хоукс» парят в небесах». Кирк Голдсберри обновил график эффективности клубов НБА
сегодня, 14:05Фото
18-22 команды в лотерее, учет результатов за 2 года. НБА представила варианты изменения системы драфта
сегодня, 13:55
«Гонка за MVP». Виктор Вембаньяма поднялся на 1-ю строчку, Никола Йокич вернулся в Топ-3
сегодня, 13:22
Девон Холл подписал контракт с «Миланом»
сегодня, 13:05
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Дижон» примет «Париж», «Элан Шалон» – «Гравлин-Дюнкерк»
сегодня, 12:59
Адриатическая лига. «Сплит» встретится с «Задаром»
сегодня, 09:07
Сергей Кущенко: «Зенит» поймал хороший ритм благодаря Ксавьеру Муну, который вышел на площадку и показал феноменальный баскетбол»
сегодня, 12:53
Даниэль Тайс пропустит игру с «Панатинаикосом» по семейным обстоятельствам
сегодня, 11:09
«Лейкерс» приободрились, НБА расширяется, травма Каннингема. Главное в американском баскетболе
сегодня, 10:02ВидеоСпортс"
Чемпионат Турции. «Трабзонспор» сыграет с «Бахчешехиром», «Маниса» встретится с «Бешикташем»
сегодня, 09:25
Бывший тренер «Барселоны» Рожер Гримау возглавил «Бурсаспор»
сегодня, 08:23
Паоло Банкеро не глядя отдал передачу на Джамала Кэйна
сегодня, 08:09Видео
Ливио Жан-Шарль был госпитализирован из-за болезни
сегодня, 07:48
Джейлен Дюрен хлопнул по ягодицам Зайону Уильямсону после заброшенного через него мяча
сегодня, 06:21Видео
Рекомендуем