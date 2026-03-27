Джефф Тиг: «Кон Книппел, возможно, лучший белый американский игрок»
Джефф Тиг высоко оценивает новичка «Шарлотт».
Кон Книппел борется с бывшим партнером из Дьюка Купером Флэггом за звание Новичка года в НБА. Книппел лидирует в лиге по количеству реализованных трехочковых и ставит рекорды для первогодок по дальним броскам.
«Он, возможно, лучший белый американский игрок. С Остином Ривзом. Я предпочел бы его Остину Ривзу.
Купер Флэгг хорош, но не настолько. Не так эффективен. Книппел был бы хорош в «Далласе». С Флэггом «Хорнетс» не выигрывали бы так», – заключил бывший игрок НБА Джефф Тиг.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
3 комментария
ага
Расист
Прямо сейчас, возможно. Посмотрел в записи классный матч с Никс. Кон был великолепен. Атака само собой, но еще и движение без мяча, черновая работа, защита местами хорошая. И все же, Купер мне нравится больше. Пусть новичка заберет Книппел, но от Флэгга жду превращения в нечто монструозное.
