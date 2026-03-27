1

Билл Симмонс: «Яннис Адетокумбо ближе к Эмбииду, чем к Йокичу»

Билл Симмонс критически оценивает стоимость Янниса Адетокумбо.

Обозреватель The Ringer Билл Симмонс осторожно подходит к оценке Янниса Адетокумбо на рынке обменов. Симмонс считает, что «Бакс» вряд ли удастся получить максимальную компенсацию этим летом.

«Зачем его выменивать за огромную стоимость? Входит ли он в Топ-5 лучших игроков лиги? Он не играет. Он ближе к Эмбииду, чем к Йокичу. Он постоянно получает травмы. Я был бы этим действительно обеспокоен.

Скажем, «Майами». Мне придется отдать все свои активы и подписать контракт на 280 миллионов на 4 года. И я не могу быть уверен, что он будет стабильно выходить на площадку.

Он травмировался в двух плей-офф.

На месте «Майами» я бы занервничал. И не стал бы этого делать», – задумался Симмонс.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Подкаст Билла Симмонса, соцсети Heat Central
logoНБА
logoЯннис Адетокумбо
logoДжоэл Эмбиид
logoБилл Симмонс
logoНикола Йокич
logoМилуоки
logoМайами
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
завидует кельтский засланец, что Бостон не участвует в торгах
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
