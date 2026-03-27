Билл Симмонс: «Яннис Адетокумбо ближе к Эмбииду, чем к Йокичу»

Билл Симмонс критически оценивает стоимость Янниса Адетокумбо.

Обозреватель The Ringer Билл Симмонс осторожно подходит к оценке Янниса Адетокумбо на рынке обменов. Симмонс считает, что «Бакс» вряд ли удастся получить максимальную компенсацию этим летом.

«Зачем его выменивать за огромную стоимость? Входит ли он в Топ-5 лучших игроков лиги? Он не играет. Он ближе к Эмбииду , чем к Йокичу . Он постоянно получает травмы. Я был бы этим действительно обеспокоен.

Скажем, «Майами». Мне придется отдать все свои активы и подписать контракт на 280 миллионов на 4 года. И я не могу быть уверен, что он будет стабильно выходить на площадку.

Он травмировался в двух плей-офф.

На месте «Майами » я бы занервничал. И не стал бы этого делать», – задумался Симмонс.