Билл Симмонс: «Яннис Адетокумбо ближе к Эмбииду, чем к Йокичу»
Билл Симмонс критически оценивает стоимость Янниса Адетокумбо.
Обозреватель The Ringer Билл Симмонс осторожно подходит к оценке Янниса Адетокумбо на рынке обменов. Симмонс считает, что «Бакс» вряд ли удастся получить максимальную компенсацию этим летом.
«Зачем его выменивать за огромную стоимость? Входит ли он в Топ-5 лучших игроков лиги? Он не играет. Он ближе к Эмбииду, чем к Йокичу. Он постоянно получает травмы. Я был бы этим действительно обеспокоен.
Скажем, «Майами». Мне придется отдать все свои активы и подписать контракт на 280 миллионов на 4 года. И я не могу быть уверен, что он будет стабильно выходить на площадку.
Он травмировался в двух плей-офф.
На месте «Майами» я бы занервничал. И не стал бы этого делать», – задумался Симмонс.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
завидует кельтский засланец, что Бостон не участвует в торгах
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем