Скаут НБА: «Филадельфия» способна победить «Кливленд», он выглядит наиболее уязвимым из Топ-4»

В НБА видят шансы в плей-офф для «Филадельфии».

«Сиксерс» продолжают борьбу за попадание в плей-офф напрямую. Команда пока идет 7-й (40-33), но уступает всего на 1 победу 5-й «Атланте» (41-32).

В НБА считают, что выход на «Кавальерс» (4-е место) является лучшим вариантом для «Филадельфии», в состав которой вернулись Джоэл Эмбиид и Пол Джордж .

«Сиксерс» могут победить «Кливленд ». У них сейчас нет Джарретта Аллена , который хорошо смотрелся с Джеймсом Харденом , так что ситуация изменится. Но в любом случае они выглядят наиболее уязвимыми из Топ-4 Востока», – поделился скаут с Запада НБА.

«Возвращение Аллена им поможет, но дело не только в этом. У них не одна сложность, постоянно что-то выскакивает. То проблемы в переходе в защиту, то недостаток жесткости и атлетизма, то проблемы с заслонами соперника, то они катастрофически опаздывают в сближениях с бросающими.

Уверен, что Кенни Эткинсон надеется поймать ритм в полном составе. У них еще есть немного времени», – рассудил скаут с Востока.

«Когда наши основные парни на площадке, мы уверены в своих шансах», – заявил менеджер из «Филадельфии».