Тренер НБА: «Виктор Вембаньяма может лишить «Тандер» их главного оружия»

В НБА рассказали о возможностях «Сперс» в потенциальном финале Запада.

«Оклахома» и «Сан-Антонио » оторвались от преследователей на Западе. Команды могут встретиться в финале конференции.

«Надо понимать, что Виктор Вембаньяма может лишить «Тандер» их главного оружия. Когда игра становится ровной, Шэй Гилджес-Александер выходит на свою позицию с боков штрафной линии и уничтожает соперника джампшотами со средней дистанции или провоцирует фолы.

У Виктора размах рук на чертовы 240 сантиметров. Он может защищаться от этого броска и одновременно закрывать «краску». И при этом оставаться достаточно далеко, чтобы Шэю не удалось добиться контакта.

Шэй говорит, что у него есть ответы на все тестовые вопросы. Он прав, но Виктор нарушает все правила», – заключил тренер западной команды НБА .

«Предположим, что «Денвер» будет 4-м. Наши внутренние прогнозы ведут к этому. Это не лучший вариант для «Тандер». Что произойдет, если серия снова продлится 7 матчей? Даже если они победят «Наггетс», те способны их вымотать», – добавил сомнений менеджер клуба с Запада.