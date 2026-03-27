Скаут НБА: «Сперс» – мои фавориты. К четвертой игре серии соперники будут видеть Вембаньяму в ночных кошмарах»

В НБА происходит переоценка шансов «Сан-Антонио» в плей-офф.

Специалисты из НБА поделились впечатлениями от нынешней формы «Сперс» в разговорах с инсайдерами ESPN.

«Они мои фавориты на данный момент. Много думал об этом. Навыки Вембаньямы будут еще более доминирующими в плей-офф. В каждой игре он будет все дальше забираться в голову соперникам.

В первом матче игроки будут учитывать его при бросках. К четвертой игре он будет сниться им в кошмарах», – рассудил скаут команды с Востока.

«У них очень хорошая команда. Хорошо организованная тренером. Умело собранная из компонентов. Впечатляет их подборка игроков.

А Виктор совершенно неудержим», – заключил менеджер команды, недавно встречавшейся со «Сперс» в «регулярке».