  • Скаут НБА: «Сперс» – мои фавориты. К четвертой игре серии соперники будут видеть Вембаньяму в ночных кошмарах»
В НБА происходит переоценка шансов «Сан-Антонио» в плей-офф.

Специалисты из НБА поделились впечатлениями от нынешней формы «Сперс» в разговорах с инсайдерами ESPN.

«Они мои фавориты на данный момент. Много думал об этом. Навыки Вембаньямы будут еще более доминирующими в плей-офф. В каждой игре он будет все дальше забираться в голову соперникам.

В первом матче игроки будут учитывать его при бросках. К четвертой игре он будет сниться им в кошмарах», – рассудил скаут команды с Востока.

«У них очень хорошая команда. Хорошо организованная тренером. Умело собранная из компонентов. Впечатляет их подборка игроков.

А Виктор совершенно неудержим», – заключил менеджер команды, недавно встречавшейся со «Сперс» в «регулярке».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
Очень ждём плов, там поглядим
Пфффф, к четвертой игре Вемби развалится от настоящих нагрузок при 30 плюс минутах и играх через день, а не как сейчас по 25 минут супротив Рейно
в 4 игре по счёте 3-0 в свою пользу соперник реально развалится и даст джентльменский свип
