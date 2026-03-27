  • 18-22 команды в лотерее, учет результатов за 2 года. НБА представила варианты изменения системы драфта
18-22 команды в лотерее, учет результатов за 2 года. НБА представила варианты изменения системы драфта

НБА обсуждает варианты изменения драфта.

Проблема «танкинга» привела к дискуссии о необходимых изменениях драфта. НБА представила первые три предложения на совете владельцев лиги.

  1. 18 команд в лотерее драфта (сейчас 14). 10 команд, не попавших в плей-ин, и его участники. Первые 10 получат равные шансы (по 8%) подняться на драфте, остальные разделят между собой 20% в нисходящем порядке.

  2. 22 команды – нижние 10, 8 участников плей-ин и 4 из проигравших в первом раунде плей-офф. Учитываться будут результаты последних двух сезонов. Будет определен нижний уровень побед, результат команд, не дотянувших до него, будет корректироваться в рамках определения места в лотерее. В случае пола в 20 побед результат команды, завершившей сезон с 14-68, будет в плане драфта рассматриваться как 20-62.

  3. 18 команд, как в первом предложении. Нижние 5 получат равные шансы. Число главных лотерейных пиков увеличится с 4 до 5. После первого этапа лотереи будет проведен второй для остальных 13 команд. Худшим пяти будет гарантировано место в Топ-10.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
Вообще предлагаю такую систему лотереи : берется шапка ушанка, туда бросается 30 бумажек с названием команд. Баркли в прямом эфире дудонит вино, ест крылышки, и по очереди достает бумажки наугад.
через госуслуги можно проголосовать?
Предлагаю четвертый вариант - Сильвер сам выбирает кому нужнее
Предлагаю четвертый вариант - Сильвер сам выбирает кому нужнее
по этой системе уже сколько лет выбирают
ну главное что проблема им понятна и уже ищут способы решения, это нравится в коммерческих лигах, быстро реагируют
Я думаю, эту новость должен объяснить тот бородатый мужик, который рисует маркером на белой бумаге
Сакраменто и Вашингтону, возможно, придется начать играть в баскетбол... Но это не точно.
