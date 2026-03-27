18-22 команды в лотерее, учет результатов за 2 года. НБА представила варианты изменения системы драфта

Проблема «танкинга» привела к дискуссии о необходимых изменениях драфта. НБА представила первые три предложения на совете владельцев лиги.

18 команд в лотерее драфта (сейчас 14). 10 команд, не попавших в плей-ин, и его участники. Первые 10 получат равные шансы (по 8%) подняться на драфте, остальные разделят между собой 20% в нисходящем порядке.

22 команды – нижние 10, 8 участников плей-ин и 4 из проигравших в первом раунде плей-офф. Учитываться будут результаты последних двух сезонов. Будет определен нижний уровень побед, результат команд, не дотянувших до него, будет корректироваться в рамках определения места в лотерее. В случае пола в 20 побед результат команды, завершившей сезон с 14-68, будет в плане драфта рассматриваться как 20-62.