«Гонка за MVP». Виктор Вембаньяма поднялся на 1-ю строчку, Никола Йокич вернулся в Топ-3

НБА обновила рейтинг претендентов на награду MVP.

Защита Виктора Вембаньямы является его ключевым аргументом в борьбе за главную индивидуальную награду «регулярки». У форварда «Сперс» 17 блок-шотов в последних трех матчах. Он опережает «Юту», «Денвер» и «Милуоки» по их среднему количеству в играх. И при этом проводит на площадке менее 30 минут.

Центровой «Денвера» Никола Йокич отдал 36 передач в последних двух матчах при 3 потерях (и сделал 38 подборов). Серб оформил крупные трипл-даблы в трех играх подряд.

Топ-10 претендентов на MVP по версии NBA.com:

  1. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио», место в последнем рейтинге – 3);

  2. Шэй Гилджес-Александер («Оклахома», 1);

  3. Никола Йокич («Денвер», 4);

  4. Лука ДончичЛейкерс», 2);

  5. Джейлен Браун («Бостон», 6);

  6. Кейд КаннингемДетройт», 5);

  7. Джейлен Джонсон («Атланта», 7);

  8. Кавай Ленард («Клипперс», 10);

  9. Донован Митчелл («Кливленд», 8);

  10. Энтони Эдвардс («Миннесота», 9).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
Видимо пиар машина Вембы раскочегарилась не на шутку и лиге нужен дипой и мвп в одно лице
Это карманные журна##### этого дуремара. Это позор, до чего докатилась НБА, ежели "Руди Гобера на мочегонных" пропихивают как новое рыло асоциацьи
ну а чем собственно не заслуженно? Тип за 29 минут такие вещи творит
Какой кринж!!!! Как Дончич мог опуститься со 2 на 4 строчку выдав абсолютно лучший месяц в нба??
Рейтинг каждую неделю обновляется. Дончич поднялся на второе место неделю назад за счёт супер игры, сейчас отличились конкуренты и соответственно подняли их. Ничего необычного в общем то
Может потому что сезон состоит не из 1 месяца? Может потому что дончич стабильно ходит пешком в защите? Ну так навскидку)
А зачем, собственно, нужен этот рейтинг, если те, кто его составляет и те, кто будет выбирать MVP, это разные люди. Если он является подсказкой, как голосовать, так эта подсказка никому не указ, как видно из новостей, каждый будет голосовать как сам захочет.
Реально здравый коммент, плюсую
Если объективно, то Вемби в двух поражениях Оклахомы от МВП. Лишь бы только самим Сперс не осрамиться...
не верю что дадут Вембе, хотя если они опередят ОКС в регулярке - не удивлюсь. У тандер на две победы больше и впереди выездные Лейкерс, Клипперс, Наггетс. Все возможно)
