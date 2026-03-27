«Гонка за MVP». Виктор Вембаньяма поднялся на 1-ю строчку, Никола Йокич вернулся в Топ-3
Защита Виктора Вембаньямы является его ключевым аргументом в борьбе за главную индивидуальную награду «регулярки». У форварда «Сперс» 17 блок-шотов в последних трех матчах. Он опережает «Юту», «Денвер» и «Милуоки» по их среднему количеству в играх. И при этом проводит на площадке менее 30 минут.
Центровой «Денвера» Никола Йокич отдал 36 передач в последних двух матчах при 3 потерях (и сделал 38 подборов). Серб оформил крупные трипл-даблы в трех играх подряд.
Топ-10 претендентов на MVP по версии NBA.com:
Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио», место в последнем рейтинге – 3);
Шэй Гилджес-Александер («Оклахома», 1);
Никола Йокич («Денвер», 4);
Лука Дончич («Лейкерс», 2);
Джейлен Браун («Бостон», 6);
Кейд Каннингем («Детройт», 5);
Джейлен Джонсон («Атланта», 7);
Кавай Ленард («Клипперс», 10);
Донован Митчелл («Кливленд», 8);
Энтони Эдвардс («Миннесота», 9).