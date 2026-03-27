«Гонка за MVP». Виктор Вембаньяма поднялся на 1-ю строчку, Никола Йокич вернулся в Топ-3

НБА обновила рейтинг претендентов на награду MVP.

Защита Виктора Вембаньямы является его ключевым аргументом в борьбе за главную индивидуальную награду «регулярки». У форварда «Сперс» 17 блок-шотов в последних трех матчах. Он опережает «Юту», «Денвер» и «Милуоки» по их среднему количеству в играх. И при этом проводит на площадке менее 30 минут.

Центровой «Денвера » Никола Йокич отдал 36 передач в последних двух матчах при 3 потерях (и сделал 38 подборов). Серб оформил крупные трипл-даблы в трех играх подряд.

Топ-10 претендентов на MVP по версии NBA.com: