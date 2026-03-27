Девон Холл подписал контракт с «Миланом»

Девон Холл вернется в «Милан».

30-летний защитник Девон Холл в следующем сезоне вернется в «Милан». По информации инсайдера Маттео Андреани, стороны подписали контракт на 3 года и 7,5 миллиона евро.

Холл проводит второй сезон в «Фенербахче», набирая 9,4 очка, 3 подбора и 2,7 передачи в Евролиге в среднем.

Баскетболист отказался от предложений от нынешней команды и «Дубая», сообщается о давней договоренности с итальянцами.

Предложение «Дубая» было более выгодным финансово, но американец предпочел возвращение в «Милан», в котором ранее отыграл 3 сезона.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Маттео Андреани
