Девон Холл подписал контракт с «Миланом»
Девон Холл вернется в «Милан».
30-летний защитник Девон Холл в следующем сезоне вернется в «Милан». По информации инсайдера Маттео Андреани, стороны подписали контракт на 3 года и 7,5 миллиона евро.
Холл проводит второй сезон в «Фенербахче», набирая 9,4 очка, 3 подбора и 2,7 передачи в Евролиге в среднем.
Баскетболист отказался от предложений от нынешней команды и «Дубая», сообщается о давней договоренности с итальянцами.
Предложение «Дубая» было более выгодным финансово, но американец предпочел возвращение в «Милан», в котором ранее отыграл 3 сезона.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Маттео Андреани
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем