  • Сергей Кущенко: «Зенит» поймал хороший ритм благодаря Ксавьеру Муну, который вышел на площадку и показал феноменальный баскетбол»
Сергей Кущенко: «Зенит» поймал хороший ритм благодаря Ксавьеру Муну, который вышел на площадку и показал феноменальный баскетбол»

Кущенко выделил Муна в игре с УНИКСом.

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко оценил матч WINLINE Basket Cup, в котором «Зенит» обыграл УНИКС (85:77).

«В Казани мы увидели ключевой матч в группе B, где интрига сохранялась до самого конца. На мой взгляд, обе команды – и УНИКС, и «Зенит», в итоге решили свои задачи. 

У казанской команды сегодня была ограниченная ротация, без трех ключевых игроков и если бы они проиграли больше, чем с разницей в 21 очко, то попали бы в полуфинал на ЦСКА. Ни «Зенит», ни «УНИКС» не хотели играть с армейцами. Поэтому титаническими усилиями УНИКС удержал разницу – петербуржцы были очень близки к тому, чтобы завершить матч с необходимым преимуществом. 

«Зенит» поймал хороший ритм благодаря Ксавьеру Муну, который вышел на площадку и показал феноменальный баскетбол.

Тем не менее Денис Захаров, Дмитрий Кулагин, Маркус Бингэм, Тай Брюэр и Андрей Лопатин, который попал ключевой бросок в конце, решили задачу УНИКСа и отправили «Зенит» в крутой полуфинал с ЦСКА, который состоится в 10-го апреля в Санкт-Петербурге», – сказал Кущенко.

По итогам встречи на счету Муна лучшие в матче 27 очков при 9 из 10 с игры, 4 из 4 трехочковых и 5 из 5 штрафных.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
