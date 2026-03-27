Сергей Кущенко: «Хотим, чтобы наша аудитория приходила не только на баскетбол. Мы всегда декларируем: приходите на отдых!»
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что дебютный сезон Winline Basket Cup оправдал ожидания.
«Можно точно сказать: турнир Winline Basket Cup удался. Это не только мое мнение как организатора, это мнение и наших партнеров, и телевизионщиков. Мы видим, что цифры подрастают.
Мы много общаемся с управленцами – спрашиваем у менеджмента клубов, у руководства, у хозяев, у игроков. Все игроки говорят: нам нравится стиль. Они ощущают себя немного по-другому. Так же, как и болельщики, которые приходят. И эту идею продаем нашим потребителям, нашей аудитории, мы хотим, чтобы они приходили не только на баскетбол – это та задача, которую нам нужно продвигать. Мы всегда декларируем: приходите на отдых!» – сказал Кущенко.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
