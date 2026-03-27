Скип Бэйлесс: «Лука Дончич – с отрывом самый неэффективный игрок в НБА»

Бэйлесс: Лука Дончич – с отрывом самый неэффективный игрок в НБА.

Обозреватель Скип Бэйлесс высказал свою критику в адрес эффективности суперзвезды «Лейкерс » Луки Дончича .

«Дончич – с отрывом самый неэффективный игрок в НБА . Из-за дуги у него 36%, что, если посмотреть, означает 96-е место в лиге. То есть он совершает больше всех трехочковых бросков, а по реализации этих бросков находится на 96-м месте. Он исполняет больше всех штрафных, но по реализации штрафных он 86-й, потому что реализует всего 70%. Так что по меркам суперзвезды он плохо бросает и трехочковые, и штрафные. При этом он лидирует в лиге по количеству попыток и там, и там», – сказал Бэйлесс.

На данный момент Дончич является лучшим бомбардиром НБА, набирая в среднем 33,6 очка. При этом защитник исполняет 10,6 трехочковых (больше всех в лиге), реализуя 36,4%, и 10,2 штрафных (тоже больше всех) при 77,4% точности.