Скип Бэйлесс: «Лука Дончич – с отрывом самый неэффективный игрок в НБА»

Бэйлесс: Лука Дончич – с отрывом самый неэффективный игрок в НБА.

Обозреватель Скип Бэйлесс высказал свою критику в адрес эффективности суперзвезды «Лейкерс» Луки Дончича.

«Дончич – с отрывом самый неэффективный игрок в НБА. Из-за дуги у него 36%, что, если посмотреть, означает 96-е место в лиге. То есть он совершает больше всех трехочковых бросков, а по реализации этих бросков находится на 96-м месте. Он исполняет больше всех штрафных, но по реализации штрафных он 86-й, потому что реализует всего 70%. Так что по меркам суперзвезды он плохо бросает и трехочковые, и штрафные. При этом он лидирует в лиге по количеству попыток и там, и там», – сказал Бэйлесс.

На данный момент Дончич является лучшим бомбардиром НБА, набирая в среднем 33,6 очка. При этом защитник исполняет 10,6 трехочковых (больше всех в лиге), реализуя 36,4%, и 10,2 штрафных (тоже больше всех) при 77,4% точности.

Этот Лука Дончич хоть в баскетбол играть умеет?!
Чуть лучше Бронни, еле в ротацию попадает только потому что братюня Ривса)
У Скипа новый любимчик надо понимать)
Какая хорошая работа : несешь полную муйню, а тебе за это платят.
Ему есть куда расти) Стивен эй Смит в этом плане недосягаем
Решил переключиться с Леброна на Дончича.
Это именно так. Самый лучший эффективный атакующий состав: Гобер, Аллен, Марк Уильямс, Муса Диабаиюте, Колькбреннер. Так победим!
Лука так расстроился, что, видимо, не сможет сыграть с Бруклином...
Пока еще рано. Как провалят плэйофф можно начинать. Все уже подзабыли как его хейтили
А как же Леброн?)
Ну Лука не образец эффективности это факт, но и назвать его самым неэффективным с большим отрывом это бред. И вообще звезды редко бывают эффективны в плане цифр.
Интересно, он знает, что, скажем, лучший снайпер в истории Карри в этом списке по трехочковым 41-й. С еще большим количеством попыток.
А Леброн вообще в нижней части лиги.
Что у только данкующих центровых всегда общие проценты будут выше, так у спот-ап шутеров трехочковые всегда будут точнее.
Хотя Лука, конечно, не ас в плане эффективности.
>Что у только данкующих центровых всегда общие проценты будут выше

Так он про трешки и штрафные, а не про данки. Но вообще да, на наброс похоже
О, Скип решил о себе напомнить, - давненько от него не поступало хейта)))
