Скип Бэйлесс: «Лука Дончич – с отрывом самый неэффективный игрок в НБА»
Обозреватель Скип Бэйлесс высказал свою критику в адрес эффективности суперзвезды «Лейкерс» Луки Дончича.
«Дончич – с отрывом самый неэффективный игрок в НБА. Из-за дуги у него 36%, что, если посмотреть, означает 96-е место в лиге. То есть он совершает больше всех трехочковых бросков, а по реализации этих бросков находится на 96-м месте. Он исполняет больше всех штрафных, но по реализации штрафных он 86-й, потому что реализует всего 70%. Так что по меркам суперзвезды он плохо бросает и трехочковые, и штрафные. При этом он лидирует в лиге по количеству попыток и там, и там», – сказал Бэйлесс.
На данный момент Дончич является лучшим бомбардиром НБА, набирая в среднем 33,6 очка. При этом защитник исполняет 10,6 трехочковых (больше всех в лиге), реализуя 36,4%, и 10,2 штрафных (тоже больше всех) при 77,4% точности.
А Леброн вообще в нижней части лиги.
Что у только данкующих центровых всегда общие проценты будут выше, так у спот-ап шутеров трехочковые всегда будут точнее.
Хотя Лука, конечно, не ас в плане эффективности.
Так он про трешки и штрафные, а не про данки. Но вообще да, на наброс похоже