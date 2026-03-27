Участие Луки Дончича в игре с «Бруклином» под вопросом
Дончич может пропустить матч против «Нетс».
Согласно списку травмированных «Лейкерс» на игру с «Бруклином», звездный защитник Лука Дончич страдает от болевых ощущений в задней поверхности бедра, и его статус указан с пометкой «под вопросом».
До конца сезона у «Лос-Анджелеса» осталось 9 матчей, и Дончич должен отыграть в 4 из них, чтобы иметь право претендовать на индивидуальные награды и попадание в сборные.
Участие в игре с «Нетс» форварда «озерников» Руи Хатимуры (икроножная мышца) также под вопросом, защитник Маркус Смарт (голеностоп) пропустит встречу.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Underdog NBA
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Надо быть дать словенцу передышку на пару игр, благо, соперники откровенно сливают
Надо быть дать словенцу передышку на пару игр, благо, соперники откровенно сливают
Проблема в том, что в прошлом сезоне Лейкерс проиграли 2 или 3 встречи откровенным сливаторам.
Отличный шанс для Остина, пора набирать форму.
