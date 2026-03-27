3

Участие Луки Дончича в игре с «Бруклином» под вопросом

Дончич может пропустить матч против «Нетс».

Согласно списку травмированных «Лейкерс» на игру с «Бруклином», звездный защитник Лука Дончич страдает от болевых ощущений в задней поверхности бедра, и его статус указан с пометкой «под вопросом».

До конца сезона у «Лос-Анджелеса» осталось 9 матчей, и Дончич должен отыграть в 4 из них, чтобы иметь право претендовать на индивидуальные награды и попадание в сборные.

Участие в игре с «Нетс» форварда «озерников» Руи Хатимуры (икроножная мышца) также под вопросом, защитник Маркус Смарт (голеностоп) пропустит встречу.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Underdog NBA
logoЛейкерс
logoМаркус Смарт
logoРуи Хатимура
logoБруклин
logoЛука Дончич
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Надо быть дать словенцу передышку на пару игр, благо, соперники откровенно сливают
Ответ Вадим Дзахоев
Надо быть дать словенцу передышку на пару игр, благо, соперники откровенно сливают
Проблема в том, что в прошлом сезоне Лейкерс проиграли 2 или 3 встречи откровенным сливаторам.
Отличный шанс для Остина, пора набирать форму.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Последние новости
Чемпионат Франции. «Дижон» примет «Париж», «Элан Шалон» – «Гравлин-Дюнкерк»
сегодня, 12:59
Адриатическая лига. «Сплит» встретится с «Задаром»
сегодня, 09:07
Сергей Кущенко: «Зенит» поймал хороший ритм благодаря Ксавьеру Муну, который вышел на площадку и показал феноменальный баскетбол»
сегодня, 12:53
Даниэль Тайс пропустит игру с «Панатинаикосом» по семейным обстоятельствам
сегодня, 11:09
«Лейкерс» приободрились, НБА расширяется, травма Каннингема. Главное в американском баскетболе
сегодня, 10:02ВидеоСпортс"
Чемпионат Турции. «Трабзонспор» сыграет с «Бахчешехиром», «Маниса» встретится с «Бешикташем»
сегодня, 09:25
Бывший тренер «Барселоны» Рожер Гримау возглавил «Бурсаспор»
сегодня, 08:23
Паоло Банкеро не глядя отдал передачу на Джамала Кэйна
сегодня, 08:09Видео
Ливио Жан-Шарль был госпитализирован из-за болезни
сегодня, 07:48
Джейлен Дюрен хлопнул по ягодицам Зайону Уильямсону после заброшенного через него мяча
сегодня, 06:21Видео
Рекомендуем