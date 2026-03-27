Участие Луки Дончича в игре с «Бруклином» под вопросом

Дончич может пропустить матч против «Нетс».

Согласно списку травмированных «Лейкерс » на игру с «Бруклином », звездный защитник Лука Дончич страдает от болевых ощущений в задней поверхности бедра, и его статус указан с пометкой «под вопросом».

До конца сезона у «Лос-Анджелеса» осталось 9 матчей, и Дончич должен отыграть в 4 из них, чтобы иметь право претендовать на индивидуальные награды и попадание в сборные.

Участие в игре с «Нетс» форварда «озерников» Руи Хатимуры (икроножная мышца) также под вопросом, защитник Маркус Смарт (голеностоп) пропустит встречу.