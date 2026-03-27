Тьяго Сплиттер о том, сможет ли Надир Ифи играть в НБА: «Почему нет? Он один из лучших создателей моментов для броска, которых я когда-либо видел»
Сплиттер оценил перспективы Ифи в НБА.
Исполняющий обязанности главного тренера «Портленда» Тьяго Сплиттер считает, что защитнику «Парижа» Надиру Ифи по силам закрепиться в НБА.
«Почему нет? Он действительно один из лучших создателей моментов для броска, которых я когда-либо видел. В НБА будет проблема с ростом: его будут выцеливать в обороне. Если он сможет защищаться против игроков НБА, то, конечно, у него все получится, потому что в нападении для него проблем нет. Забрасывать он может через кого угодно», – сказал тренер.
Сплиттер тренировал Ифи в прошлом сезоне, когда работал в «Париже».
В текущем сезоне Евролиги Ифи является третьим лучшим бомбардиром, набирая в среднем 19 очков при 46,6% двухочковых и 33,9% трехочковых.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Материалы по теме
Рекомендуем
Рекомендуем
Так же в свое время смотрел за игрой Шведа в Химках - по большому счету без разницы было на результат, но та лёгкость, с которой Швед мог набирать очки и создавать моменты, впечатляла.