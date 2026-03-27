Даниэль Тайс пропустит игру с «Панатинаикосом» по семейным обстоятельствам

Тайс не поможет «Монако» в игре с «Пао».

По информации BasketNews, стартовый центровой «Монако» Даниэль Тайс пропустит матч против «Панатинаикоса » по семейным обстоятельствам.

Тайс сыграл важную роль в недавнем успешном отрезке «Монако », набирая в среднем 12,7 очка, 5,3 подбора и 2 передачи в победных матчах с «Олимпиакосом», «Анадолу Эфесом» и «Миланом».

Ожидается, что центровой Никола Миротич вернется в строй на матч в Афинах, хотя, вероятно, с ограниченным игровым временем. Изначально предполагалось, что Миротич будет отсутствовать до начала-середины апреля, но более быстрый, чем ожидалось, процесс реабилитации от подошвенного фасциита позволил ему вернуться раньше.