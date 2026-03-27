Мусса Диабате никогда не сядет в машину, если ей рулит Ламело Болл: «Да ни за что!»
Диабате никогда не сядет в машину, если ей рулит Болл: Да ни за что!.
В разговоре с обозревателем Заком Лоу центровой «Шарлотт» Мусса Диабате открестился от варианта ехать куда-то со своим товарищем по команде Ламело Боллом в качестве водителя.
Лоу: «Ты когда-нибудь сидел в машине, за рулем которой был Ламело Болл?»
Диабате: «Уууууу… Да ни за что, никогда не сяду!»
Лоу: *смеется*
Диабате: «Я прикалываюсь, понятно, что все слышали о той аварии, но нет, никогда не сидел».
В феврале Ламело Болл попал в аварию, врезавшись на перекрестке в другую машину на своем «Хаммере».
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: r/CharlotteHornets
