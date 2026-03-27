Мусса Диабате никогда не сядет в машину, если ей рулит Ламело Болл: «Да ни за что!»

Диабате никогда не сядет в машину, если ей рулит Болл: Да ни за что!.

В разговоре с обозревателем Заком Лоу центровой «Шарлотт » Мусса Диабате открестился от варианта ехать куда-то со своим товарищем по команде Ламело Боллом в качестве водителя.

Лоу : «Ты когда-нибудь сидел в машине, за рулем которой был Ламело Болл?»

Диабате : «Уууууу… Да ни за что, никогда не сяду!»

Лоу : *смеется*

Диабате : «Я прикалываюсь, понятно, что все слышали о той аварии, но нет, никогда не сидел».

В феврале Ламело Болл попал в аварию , врезавшись на перекрестке в другую машину на своем «Хаммере».