0

Мусса Диабате никогда не сядет в машину, если ей рулит Ламело Болл: «Да ни за что!»

В разговоре с обозревателем Заком Лоу центровой «Шарлотт» Мусса Диабате открестился от варианта ехать куда-то со своим товарищем по команде Ламело Боллом в качестве водителя.

Лоу: «Ты когда-нибудь сидел в машине, за рулем которой был Ламело Болл?»

Диабате: «Уууууу… Да ни за что, никогда не сяду!»

Лоу: *смеется*

Диабате: «Я прикалываюсь, понятно, что все слышали о той аварии, но нет, никогда не сидел».

В феврале Ламело Болл попал в аварию, врезавшись на перекрестке в другую машину на своем «Хаммере».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: r/CharlotteHornets
logoЛамело Болл
logoШарлотт
logoМусса Диабате
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ламело Болл после победы над «Никс»: «Мы получаем удовольствие всякий раз во время побед. Здесь царит любовь»
сегодня, 06:52
Лавар Болл заявил, что обыграл бы своих сыновей 3 на 3 со своими братьями, потому что его дети наполовину белые
20 марта, 18:08
Звезда НБА на навороченном «Хаммере» наплевала на ПДД и устроила аварию. Что известно?
20 февраля, 08:10
Рекомендуем
Главные новости
Сергей Панов о попытке пробиться в НБА: «Моему таланту в «Никс» не помогли»
19 минут назад
Егор Дёмин: «Выбрал для себя никнейм Yo-Yo. Ну или «Ё-Ё» тогда уж»
сегодня, 08:59
Чарли Виллануэва: «Дюрэнт и Шенгюн не любят друг друга. А когда две главные звезды не ладят, результата не будет»
сегодня, 07:36
Джейлен Дюрен об Осаре Томпсоне: «DPOY, без сомнений»
сегодня, 07:34
Остин Ривз о драфте-2021: «Все говорили, что я недостаточно сильный, недостаточно атлетичный»
сегодня, 07:28
Никола Йокич: «Плакал, когда мы обменяли Гэри Харриса»
сегодня, 07:18
НБА. 26 очков, 11 подборов и 8 передач Кона Книппела помогли «Шарлотт» победить «Нью-Йорк», 33 очка и 11 передач Демара Дерозана не спасли «Сакраменто» от проигрыша «Орландо»
сегодня, 06:15
Митчелл Робинсон раскритиковал «Никс»: «Если не изменим наш подход, то ни черта не добьемся»
сегодня, 07:10
Ник Янг ожидает, что «Сан-Антонио» вылетит в первом раунде: «Не надо бояться чертовых «Сперс»
сегодня, 07:07
Ламело Болл после победы над «Никс»: «Мы получаем удовольствие всякий раз во время побед. Здесь царит любовь»
сегодня, 06:52
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. «Трабзонспор» сыграет с «Бахчешехиром», «Маниса» встретится с «Бешикташем»
35 минут назад
Чемпионат Франции. «Дижон» примет «Париж», «Элан Шалон» – «Гравлин-Дюнкерк»
45 минут назад
Адриатическая лига. «Сплит» встретится с «Задаром»
53 минуты назад
Евролига. «Фенербахче» сыграет с «Жальгирисом», «Панатинаикос» примет «Монако» и другие матчи
сегодня, 08:39
Бывший тренер «Барселоны» Рожер Гримау возглавил «Бурсаспор»
сегодня, 08:23
Паоло Банкеро не глядя отдал передачу на Джамала Кэйна
сегодня, 08:09Видео
Ливио Жан-Шарль был госпитализирован из-за болезни
сегодня, 07:48
Джейлен Дюрен хлопнул по ягодицам Зайону Уильямсону после заброшенного через него мяча
сегодня, 06:21Видео
Никола Миротич, возможно, сыграет против «Панатинаикоса»
сегодня, 05:20
Адриатическая лига. 39 очков Сулея Бума принесли «Венеции» победу над «Борац Чачак»
вчера, 21:42
Рекомендуем