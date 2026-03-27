Сергей Панов о попытке пробиться в НБА: «Моему таланту в «Никс» не помогли»

12-кратный чемпион России и почетный президент «Пари Нижний Новгород» Сергей Панов рассказал о своей попытке пробиться в НБА.

«В девяностые у меня появился серьезный агент, Кенни Грант, и поступило предложение поехать в лагерь «Нью-Йорк Никс» (даже форма осталась). Понимал, что через летние лагеря пробиваются единицы – тем более в такую сильную команду. 

В лагере нас тренировал Джефф Ван Ганди, брат Стэна (бывшего тренера «Майами», «Орландо» и «Детройта» – Спортс”). Джефф, кстати, похож чем-то внешне на Мессину. Номер я делил с Гленном Уисби, игравшим потом в Казани (в 2017-м умер от сердечного приступа – Спортс”). 

Кажется, выглядел я неплохо, точно не был худшим, но многое от тренера зависит: одного он может задушить, другого – развить. Есть же поговорка: «Талантам надо помогать. Бездарности пробьются сами». Моему таланту в «Никс» не помогли. 

Дали мало игрового времени: выпускали в стартовом составе и быстро меняли – мол, не проявил себя. Вера тренера в игрока – большое дело. А я веры не ощущал. Была огромная конкуренция, но из нашей компании никто в «Никс» не остался. 

А за «Лейкерс», кстати, играл Кобе Брайант – это был его первый лагерь. Тогда он не впечатлил: много мазал. Но правильно двигался, задатки были очевидны», – рассказал Панов.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Спортс’‘
Жаль, конечно. Но может оно и к лучшему. По-любому, такой всенародной любви, как здесь, там бы у Панова не было. Игрок - глыба, человечище! Уважуха
Заняться им там в НБА больше нечем 🤣
ПРи всем уважении, Панов гораздо болеее волевой и смелый, чем талантливый. Очевидно, что такие нужны именно тем командам, которые четко понимают, зачем они берут такого игрока, а не такие, которые бросают среди единалов
Если бы не травма головы , полученная в Спартаке - Панов мог бы попасть в НБА . Видел как он играл до травмы , то что было потом - это все не то , медленнее.
Материалы по теме
«У Мессины и Вантерпула намечалась драка – я утихомирил». Интервью легендарного Сергея Панова
сегодня, 08:45
Сергей Панов о Егоре Дёмине: «Очень много игроков, которые подписывали первый контракт, останавливались на этом. Хотелось бы, чтобы у него было продолжение»
23 января, 08:04
25 лучших игроков в истории сборной России
14 сентября 2025, 15:21
