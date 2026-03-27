Егор Дёмин: «Выбрал для себя никнейм Yo-Yo. Ну или «Ё-Ё» тогда уж»
Дёмин: Выбрал для себя никнейм Yo-Yo. Ну или «Ё-Ё» тогда уж.
Российский защитник «Бруклина» Егор Дёмин попросил своих фанатов набросать ему вариантов для подходящего прозвища и выбрал один из них.
«Было очень много вариантов в комментариях, и я выбрал для себя никнейм Yo-Yo.
Не знаю, приживется, не приживется – меня в Америке уже называют Ye, и мне показалось, что это созвучно с тем, как мне уже привычно.
Yo-Yo!!! Ну или «Ё-Ё» тогда уж», – написал Дёмин.
Россиянин досрочно завершил сезон в «Бруклине» из-за операции на левой стопе в результате обострения плантарного фасциита.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Егора Дёмина
Dёmin 🇷🇺👍
демон
Our Elephant
Йе - йо, прям как та сцена из Час Пика :)
Передайте ему, что так одну репершу в начале 90-х звали. Не самая лучшая ассоциация
Значит, ждём Ne-Yo и Tony Yayo на матчах Бруклина в следующем сезоне и совместное фото трёх легенд
