Егор Дёмин: «Выбрал для себя никнейм Yo-Yo. Ну или «Ё-Ё» тогда уж»

Российский защитник «Бруклина » Егор Дёмин попросил своих фанатов набросать ему вариантов для подходящего прозвища и выбрал один из них.

«Было очень много вариантов в комментариях, и я выбрал для себя никнейм Yo-Yo.

Не знаю, приживется, не приживется – меня в Америке уже называют Ye, и мне показалось, что это созвучно с тем, как мне уже привычно.

Yo-Yo!!! Ну или «Ё-Ё» тогда уж», – написал Дёмин.

Россиянин досрочно завершил сезон в «Бруклине» из-за операции на левой стопе в результате обострения плантарного фасциита.