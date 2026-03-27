Евролига. «Фенербахче» сыграет с «Жальгирисом», «Панатинаикос» примет «Монако» и другие матчи
Сегодня пройдут пять матчей регулярного сезона Евролиги.
Турецкий «Фенербахче» (1) примет литовский «Жальгирис» (6), греческий «Панатинаикос» (8) встретится с «Монако» (7).
Регулярный чемпионат
Положение команд: Фенербахче Турция – 23-10, Олимпиакос Греция – 22-12, Реал Испания – 22-12, Валенсия Испания – 21-12, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 20-12, Жальгирис Литва – 19-14, Монако – 19-14, Панатинаикос Греция – 19-14, Црвена Звезда Сербия – 19-14, Барселона Испания – 19-14, Маккаби Тель-Авив Израиль – 17-16, Дубай ОАЭ – 17-17, Милан Италия – 17-17, Бавария Германия – 14-20, Виртус Италия – 13-20, Партизан Сербия – 13-20, Париж Франция – 12-21, Анадолу Эфес Турция – 10-24, Баскония Испания – 9-24, Виллербан Франция – 8-26.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
