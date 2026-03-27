0

Бывший тренер «Барселоны» Рожер Гримау возглавил «Бурсаспор»

Гримау стал главным тренером «Бурсаспора».

«Бурсаспор» объявил о назначении Рожера Гримау главным тренером команды до конца сезона. 47-летний специалист призван спасти команду от вылета.

Гримау, который в бытность игроком был капитаном «Барселоны» и выиграл с ней Евролигу в 2010 году, прибывает в Бурсу, имея тренерский опыт работы как в испанском гранде, так и в бухарестском «Динамо». Он возглавлял основную команду «Барсы» в сезоне-2023/24 после ухода Шарунаса Ясикявичюса.

Гримау стал третьим главным тренером «Бурсаспора» в текущем сезоне. Команда начала сезон под руководством Ненада Марковича, а в ноябре его сменил Ахмет Чаки.

Имея результат 6-17 в регулярном сезоне, «Бурсаспор» находится в двух победах от зоны вылета.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Бурсаспора»
logoчемпионат Турции
переходы
logoБурсаспор
Рожер Гримау
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
