Паоло Банкеро не глядя отдал передачу на Джамала Кэйна
Банкеро выдал эффектную передачу.
В одном из моментов игры против «Сакраменто» звездный форвард «Орландо» Паоло Банкеро не глядя отдал красивую передачу под кольцо на форварда Джамала Кэйна.
По итогам матча на счету Банкеро 30 очков (11 из 22 с игры), 9 подборов и 7 передач.
«Мэджик» справились с «Кингс» –121:117.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
