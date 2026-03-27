Паоло Банкеро не глядя отдал передачу на Джамала Кэйна

Банкеро выдал эффектную передачу.

В одном из моментов игры против «Сакраменто» звездный форвард «Орландо » Паоло Банкеро не глядя отдал красивую передачу под кольцо на форварда Джамала Кэйна.

По итогам матча на счету Банкеро 30 очков (11 из 22 с игры), 9 подборов и 7 передач.

«Мэджик» справились с «Кингс» –121:117.