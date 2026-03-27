Ливио Жан-Шарль был госпитализирован из-за болезни

Французский центровой ЦСКА Ливио Жан-Шарль был госпитализирован в одну из московских клиник.
Пресс-атташе команды Николай Цынкевич не стал называть точную причину.
«Его госпитализировали, он заболел. Но по закону Российской Федерации сообщать точный диагноз мы не имеем права. Рассчитываем, что надолго он в больнице не задержится, его скоро выпишут, и он будет продолжать помогать команде», – сказал Цынкевич.
В текущем сезоне Единой лиги ВТБ Жан-Шарль отыграл 29 матчей (все – в старте), набирая в среднем 11,4 очка и 4,6 подбора за 18 минут на паркете.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: РИА Новости
Своевременно. Ещё вчера знали. Ливио здоровья. Ждём на корте.
Здоровья и ждём на площадке! Без Ливио трудно!
