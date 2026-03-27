Чарли Виллануэва: «Дюрэнт и Шенгюн не любят друг друга. А когда две главные звезды не ладят, результата не будет»

Экс-игрок НБА назвал главную проблему «Рокетс».

Бывший игрок НБА Чарли Виллануэва считает, что лидеры «Хьюстона» Кевин Дюрэнт и Алперен Шенгюн недолюбливают друг друга.

«На самом деле проблема в том, что два лучших игрока команды не ладят друг с другом.

Я точно не знаю, какие у них отношения, но очень похоже, что они не ладят. Вы можете видеть, как после неудачных действий Шенгюна Кей Ди корчит все эти выражения на лице, посмотрите на его язык тела в такие моменты. И это взаимно.

Когда две ваши главные звезды не ладят друг с другом, вы получаете именно такие результаты. Сейчас они как раз должны играть максимально слаженно, понимать друг друга, уже пора, но я гарантирую, что такие игры [имеется в виду матч с «Миннесотой»] только отдаляют их друг от друга», – констатировал Виллануэва.