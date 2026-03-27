  • Чарли Виллануэва: «Дюрэнт и Шенгюн не любят друг друга. А когда две главные звезды не ладят, результата не будет»
14

Экс-игрок НБА назвал главную проблему «Рокетс».

Бывший игрок НБА Чарли Виллануэва считает, что лидеры «Хьюстона» Кевин Дюрэнт и Алперен Шенгюн недолюбливают друг друга.

«На самом деле проблема в том, что два лучших игрока команды не ладят друг с другом.

Я точно не знаю, какие у них отношения, но очень похоже, что они не ладят. Вы можете видеть, как после неудачных действий Шенгюна Кей Ди корчит все эти выражения на лице, посмотрите на его язык тела в такие моменты. И это взаимно.

Когда две ваши главные звезды не ладят друг с другом, вы получаете именно такие результаты. Сейчас они как раз должны играть максимально слаженно, понимать друг друга, уже пора, но я гарантирую, что такие игры [имеется в виду матч с «Миннесотой»] только отдаляют их друг от друга», – констатировал Виллануэва.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
команды, из которых уходит Брукс, разваливаются
Ответ Goddemic
и команды, в которые приходит Дюрант
Ответ Ужратый Гусениц
А в Хьюстоне - комбо)
Для Дюранта это стабильная ситуация. Ничего нового. Кислый кекс
Не тянет Дюрант лидерство. Ему бы под крыло/юбку к кому-нибудь, в тенечке большой фигуры постоять, чтобы ответственности поменьше. В такой тепличной обстановке будет полезен и своими само собой автоматическими 25-30 очками, и защитой. А когда он главный, как будто сгорает
Как в доисторическом анекдоте.
Хьюстон любит болельщиков. Болельщики любят Дюрента, а Дюрент никого не любит...
"Я точно не знаю, какие у них отношения, но очень похоже, что они не ладят"

Я точно не знаю, но все равно буду утверждать это
Дюрэнт вообще европейцев не жалует.
Рюказку в команду нужен авторитет или лидер, который сможет поставить его на место. В его карьере это случилось только раз - Зеленый человек) Грин. Остальные не тянут
Материалы по теме
Турецкий Йокич разбил себе лицо, спасая команду. Но «Хьюстон» все равно слил +13 в овертайме
вчера, 12:40
«Миннесота» совершила самый крупный камбэк в овертайме (с «-13») в истории НБА
вчера, 07:08Видео
Джефф Тиг: «Я не верю в «Рокетс». Им не хватает второго стабильного снайпера»
11 марта, 15:30
Кевин Дюрэнт набрал 29 очков (4 из 5 из-за дуги) в победной игре с «Торонто»
11 марта, 07:32Видео
Рекомендуем
Главные новости
Передача в одном прыжке от Гранта Уильямса и пут-бэк данк Брэндона Миллера стали лучшими моментами игрового дня НБА
11 минут назадВидео
Мусса Диабате никогда не сядет в машину, если ей рулит Ламело Болл: «Да ни за что!»
сегодня, 10:00
Сергей Панов о попытке пробиться в НБА: «Моему таланту в «Никс» не помогли»
сегодня, 09:41
Егор Дёмин: «Выбрал для себя никнейм Yo-Yo. Ну или «Ё-Ё» тогда уж»
сегодня, 08:59
Джейлен Дюрен об Осаре Томпсоне: «DPOY, без сомнений»
сегодня, 07:34
Остин Ривз о драфте-2021: «Все говорили, что я недостаточно сильный, недостаточно атлетичный»
сегодня, 07:28
Никола Йокич: «Плакал, когда мы обменяли Гэри Харриса»
сегодня, 07:18
НБА. 26 очков, 11 подборов и 8 передач Кона Книппела помогли «Шарлотт» победить «Нью-Йорк», 33 очка и 11 передач Демара Дерозана не спасли «Сакраменто» от проигрыша «Орландо»
сегодня, 06:15
Митчелл Робинсон раскритиковал «Никс»: «Если не изменим наш подход, то ни черта не добьемся»
сегодня, 07:10
Ник Янг ожидает, что «Сан-Антонио» вылетит в первом раунде: «Не надо бояться чертовых «Сперс»
сегодня, 07:07
Ко всем новостям
Последние новости
«Лейкерс» приободрились, НБА расширяется, травма Каннингема. Главное в американском баскетболе
сегодня, 10:02ВидеоСпортс"
Чемпионат Турции. «Трабзонспор» сыграет с «Бахчешехиром», «Маниса» встретится с «Бешикташем»
сегодня, 09:25
Чемпионат Франции. «Дижон» примет «Париж», «Элан Шалон» – «Гравлин-Дюнкерк»
сегодня, 09:15
Адриатическая лига. «Сплит» встретится с «Задаром»
сегодня, 09:07
Евролига. «Фенербахче» сыграет с «Жальгирисом», «Панатинаикос» примет «Монако» и другие матчи
сегодня, 08:39
Бывший тренер «Барселоны» Рожер Гримау возглавил «Бурсаспор»
сегодня, 08:23
Паоло Банкеро не глядя отдал передачу на Джамала Кэйна
сегодня, 08:09Видео
Ливио Жан-Шарль был госпитализирован из-за болезни
сегодня, 07:48
Джейлен Дюрен хлопнул по ягодицам Зайону Уильямсону после заброшенного через него мяча
сегодня, 06:21Видео
Никола Миротич, возможно, сыграет против «Панатинаикоса»
сегодня, 05:20
Рекомендуем