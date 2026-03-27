Остин Ривз о драфте-2021: «Все говорили, что я недостаточно сильный, недостаточно атлетичный»

Остин Ривз знал, что его не выберут на драфте НБА.

Звезда «Лейкерс» Остин Ривз признался, что не удивился, когда его не выбрали на драфте НБА в 2021 году.

«На меня можно и сейчас посмотреть и сказать: «Этот парень не умеет играть в баскетбол». Ну а тогда я вообще был ростом 196 см, весил, наверное, 75 кг, был очень худым. Многие тренеры говорили : «Он недостаточно габаритный, недостаточно сильный, недостаточно атлетичный».

Но качалки же существуют не просто так. Мне кажется, команды просто пытаются выбить хоум-ран, попасть в яблочко. Хотят только молодых и атлетичных. Я, возможно, не был таким, но я был в состоянии помочь одерживать победы», – рассказал Ривз.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Mind The Game
До сих пор не понимаю как он выдерживает конкуренцию против этих стероидов
Ответ Сергей Пузанков
До сих пор не понимаю как он выдерживает конкуренцию против этих стероидов
Хитрый и умный. Научился делать простые, но эффективные вещи, плюс бросок хороший. А большинство игроков НБА на самом деле не слишком умные. На самом деле у Ривса очень ограниченный набор приемов - перевод мяча, ложный показ и проход, и умение подставиться под фол, но он очень грамотно их использует и этого хватает чтобы стабильно генерировать очки.
Может кто помнит Джеффа Хорначека из Джаз 97 и 98 годов ???
Они с Ривсом даже внешне немного схожи , и позиция одна, и навыки.
И так же много пользы приносил Юте при Стоктоне и Мэлоуне в составе !!!💪🏽💪🏽💪🏽✌️✌️✌️
Ответ den dare
Может кто помнит Джеффа Хорначека из Джаз 97 и 98 годов ??? Они с Ривсом даже внешне немного схожи , и позиция одна, и навыки. И так же много пользы приносил Юте при Стоктоне и Мэлоуне в составе !!!💪🏽💪🏽💪🏽✌️✌️✌️
Не соглашусь, Джефф мощнее был всегда
Ответ Михаил Козлов
Не соглашусь, Джефф мощнее был всегда
Мощнее в каком плане ???
Ну так ты действительно не самый атлетичный и не сильный)
Ну, физически сильнее)
Ростом он ниже был на 3 см.
Атлетичностью особой тоже не отличался !!!
Я к тому , что белые игроки, ростом 190 +- см , но с мозгами и упорством всегда выбивали себе место под солнцем НБА !!!💪🏽💪🏽💪🏽
С каких пор Ривз стал звездой?
Ответ Hanapi
С каких пор Ривз стал звездой?
Как минимум два года
