Остин Ривз о драфте-2021: «Все говорили, что я недостаточно сильный, недостаточно атлетичный»
Остин Ривз знал, что его не выберут на драфте НБА.
Звезда «Лейкерс» Остин Ривз признался, что не удивился, когда его не выбрали на драфте НБА в 2021 году.
«На меня можно и сейчас посмотреть и сказать: «Этот парень не умеет играть в баскетбол». Ну а тогда я вообще был ростом 196 см, весил, наверное, 75 кг, был очень худым. Многие тренеры говорили : «Он недостаточно габаритный, недостаточно сильный, недостаточно атлетичный».
Но качалки же существуют не просто так. Мне кажется, команды просто пытаются выбить хоум-ран, попасть в яблочко. Хотят только молодых и атлетичных. Я, возможно, не был таким, но я был в состоянии помочь одерживать победы», – рассказал Ривз.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Mind The Game
13 комментариев
Они с Ривсом даже внешне немного схожи , и позиция одна, и навыки.
И так же много пользы приносил Юте при Стоктоне и Мэлоуне в составе !!!💪🏽💪🏽💪🏽✌️✌️✌️
Атлетичностью особой тоже не отличался !!!
Я к тому , что белые игроки, ростом 190 +- см , но с мозгами и упорством всегда выбивали себе место под солнцем НБА !!!💪🏽💪🏽💪🏽