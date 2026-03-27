Остин Ривз о драфте-2021: «Все говорили, что я недостаточно сильный, недостаточно атлетичный»

Остин Ривз знал, что его не выберут на драфте НБА.

Звезда «Лейкерс » Остин Ривз признался, что не удивился, когда его не выбрали на драфте НБА в 2021 году.

«На меня можно и сейчас посмотреть и сказать: «Этот парень не умеет играть в баскетбол». Ну а тогда я вообще был ростом 196 см, весил, наверное, 75 кг, был очень худым. Многие тренеры говорили : «Он недостаточно габаритный, недостаточно сильный, недостаточно атлетичный».

Но качалки же существуют не просто так. Мне кажется, команды просто пытаются выбить хоум-ран, попасть в яблочко. Хотят только молодых и атлетичных. Я, возможно, не был таким, но я был в состоянии помочь одерживать победы», – рассказал Ривз.