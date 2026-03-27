6

Джейлен Дюрен об Осаре Томпсоне: «DPOY, без сомнений»

Звездный центровой «Детройта» Джейлен Дюрен очень высоко оценивает защитные навыки своего товарища по команде форварда Осара Томпсона.

«Эй Ти – DPOY, без сомнений. То, что он вытворяет с разыгрывающими, как он их достает, проходит сквозь заслоны – это просто невероятно. Он так играет каждый вечер, и ты привыкаешь ко всему, что он делает. А если у него случается провал, то думаешь: «Блин, что случилось?» Думаешь, будто он Супермен. Эй Ти просто нереальный», – сказал Дюрен.

Томпсон проводит свой третий сезон в НБА, набирая в среднем 10,1 очка, 5,7 подбора, 2 перехвата и 0,9 блок-шота.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевая пресс-конференция Джейлена Дюрена
6 комментариев
Он про наличие вембаньямы в лиге не знает видимо
Давненько Вембаньяма стал его сокомандником? Его мнение, его право считать так.
Нет ну просто объективно, никто и близко не играет на уровне Виктора в защите
Вместо DPOY прочитал MyBoy голосом Шака)
Никто кроме Вембы дпоем уже не станет в ближайшие лет 10, если тот будет играть 65 матчей за сезон.
