Никола Йокич: «Плакал, когда мы обменяли Гэри Харриса»

Йокич рассказал об обмене, который вызвал у него слезы.

Центровой «Наггетс» Никола Йокич признался, что не сдержал эмоций, когда узнал о переходе Гэри Харриса .

В 2021 году «Денвер » отправил Харриса в «Орландо» в сделке с участием Аарона Гордона .

«Я помню, как прощался с Гэри Харрисом, и я плакал, потому что мне было очень грустно.

У нас было отличное взаимопонимание, и игралось нам вместе тоже хорошо. Кажется, мы были в самолете, когда это случилось», – рассказал серб.