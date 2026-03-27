Никола Йокич: «Плакал, когда мы обменяли Гэри Харриса»

Йокич рассказал об обмене, который вызвал у него слезы.

Центровой «Наггетс» Никола Йокич признался, что не сдержал эмоций, когда узнал о переходе Гэри Харриса.

В 2021 году «Денвер» отправил Харриса в «Орландо» в сделке с участием Аарона Гордона.

«Я помню, как прощался с Гэри Харрисом, и я плакал, потому что мне было очень грустно.

У нас было отличное взаимопонимание, и игралось нам вместе тоже хорошо. Кажется, мы были в самолете, когда это случилось», – рассказал серб.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
Так частенько в жизни бывает, не знаешь где найдешь, а где потеряешь. Переживал по поводу обмена Харриса, а в результате обмена получил лучшего своего партнера и по всему похоже друга.
