Никола Йокич: «Плакал, когда мы обменяли Гэри Харриса»
Йокич рассказал об обмене, который вызвал у него слезы.
Центровой «Наггетс» Никола Йокич признался, что не сдержал эмоций, когда узнал о переходе Гэри Харриса.
В 2021 году «Денвер» отправил Харриса в «Орландо» в сделке с участием Аарона Гордона.
«Я помню, как прощался с Гэри Харрисом, и я плакал, потому что мне было очень грустно.
У нас было отличное взаимопонимание, и игралось нам вместе тоже хорошо. Кажется, мы были в самолете, когда это случилось», – рассказал серб.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
Так частенько в жизни бывает, не знаешь где найдешь, а где потеряешь. Переживал по поводу обмена Харриса, а в результате обмена получил лучшего своего партнера и по всему похоже друга.
