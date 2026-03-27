Ник Янг ожидает, что «Сан-Антонио» вылетит в первом раунде: «Не надо бояться чертовых «Сперс»
Чемпион НБА Ник Янг во время беседы с бывшими игроками лиги Брэндоном Дженнингсом и Рашадом Маккэнтсом предположил, что «Вулвз» не стоит опасаться, если в первом раунде плей-офф команда попадет на «Сперс».
Янг: Не надо бояться чертовых «Сперс».
Маккэнтс: А я бы поволновался из-за этих чертовых «Сперс».
Янг: Это же прошлогодние «Рокетс». Второй посев, молодые. Те же «Рокетс».
Дженнингс: «Сперс» уже прошли боевую проверку.
Маккэнтс: А кто был у «Рокетс» в прошлом году? У них не было Виктора Вембаньямы.
Янг: Все то же самое. Они молодые, глупые, и им надерут задницу. Ведете себя так, будто Виктор мочит в среднем по 30 очков. А он набирает 24 очка.
Маккэнтс: У «Сперс» есть Вембаньяма! И Касл.
Янг: Он что, лучше Дюрэнта? Молодые и глупые.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Arena
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Все понятно))
А так - вот в следующем году, если без травм обойдутся, шансы выше должны быть. А сейчас попадут в непривычную им мясорубку ПО, дальше первого раунда сложно пройти будет. Да и в первом сюрпризы возможны.