Ник Янг ожидает, что «Сан-Антонио» вылетит в первом раунде: «Не надо бояться чертовых «Сперс»

Ник Янг спрогнозировал провал «Сан-Антонио».

Чемпион НБА Ник Янг во время беседы с бывшими игроками лиги Брэндоном Дженнингсом и Рашадом Маккэнтсом предположил, что «Вулвз» не стоит опасаться, если в первом раунде плей-офф команда попадет на «Сперс».

Янг : Не надо бояться чертовых «Сперс».

Маккэнтс : А я бы поволновался из-за этих чертовых «Сперс».

Янг : Это же прошлогодние «Рокетс». Второй посев, молодые. Те же «Рокетс».

Дженнингс : «Сперс» уже прошли боевую проверку.

Маккэнтс : А кто был у «Рокетс» в прошлом году? У них не было Виктора Вембаньямы.

Янг : Все то же самое. Они молодые, глупые, и им надерут задницу. Ведете себя так, будто Виктор мочит в среднем по 30 очков. А он набирает 24 очка.

Маккэнтс: У «Сперс» есть Вембаньяма! И Касл.

Янг: Он что, лучше Дюрэнта? Молодые и глупые.