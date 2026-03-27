Ник Янг ожидает, что «Сан-Антонио» вылетит в первом раунде: «Не надо бояться чертовых «Сперс»

Ник Янг спрогнозировал провал «Сан-Антонио».

Чемпион НБА Ник Янг во время беседы с бывшими игроками лиги Брэндоном Дженнингсом и Рашадом Маккэнтсом предположил, что «Вулвз» не стоит опасаться, если в первом раунде плей-офф команда попадет на «Сперс».

Янг: Не надо бояться чертовых «Сперс».

Маккэнтс: А я бы поволновался из-за этих чертовых «Сперс».

Янг: Это же прошлогодние «Рокетс». Второй посев, молодые. Те же «Рокетс».

Дженнингс: «Сперс» уже прошли боевую проверку.

Маккэнтс: А кто был у «Рокетс» в прошлом году? У них не было Виктора Вембаньямы.

Янг: Все то же самое. Они молодые, глупые, и им надерут задницу. Ведете себя так, будто Виктор мочит в среднем по 30 очков. А он набирает 24 очка.

Маккэнтс: У «Сперс» есть Вембаньяма! И Касл.

Янг: Он что, лучше Дюрэнта? Молодые и глупые.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Arena
10 комментариев
Не, ну если Янг говорит что они глупые, тут не поспоришь - в глупости он большой эксперт))
Звучит смешно, но зерно правды в его словах есть. Если они попадут, например, на Клипперс с таким Каваем могут и посыпаться, в Вембе я не сомневаюсь, но вот Касл и Харпер могут и перенервничать.
Строки написаны под Янга: "Мудрость приходит с годами, но иногда годы приходят одни..."
Т.е. Янг глуп потому, что считает, что молодая команда без опыта может слить более матерой и опытной в плове.
Все понятно))
вот это троица собралась, всем экспертам на зависть 😁
Тоже хотел написать, кто их вообще слушает? Там только по именам уже понятно, что иксперды те ещё. В дельфинах, веществах и полиамории могут дать оценку, но сомневаюсь что адекватную
Посмотрим как сложится по итогу и если САС дойдут до финала , что будут говорить те кто в ни не верил?
А в какой момент они прошли боевую подготовку?
Откуда боевая проверка то взялась?
А так - вот в следующем году, если без травм обойдутся, шансы выше должны быть. А сейчас попадут в непривычную им мясорубку ПО, дальше первого раунда сложно пройти будет. Да и в первом сюрпризы возможны.
