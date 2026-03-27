Митчелл Робинсон раскритиковал «Никс»: «Если не изменим наш подход, то ни черта не добьемся»

После поражения от «Шарлотт» центровой «Нью-Йорка» Митчелл Робинсон раскритиковал команду, включая самого себя, в комментариях к посту в соцсетях.

«Без разницы. Если не изменим подход, то ни черта не добьемся. Продолжайте и дальше эту чушь, я и сам такой же», – написал Робинсон.

«Никс» уступили «Хорнетс» (103:114), проиграв первый из последних восьми матчей.

Робинсон провел на паркете 26 минут и отметился 4 очками (2 из 2 с игры) и 6 подборами.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: cтраница ClutchPoints в соцсети X
Материалы по теме
Ламело Болл после победы над «Никс»: «Мы получаем удовольствие всякий раз во время побед. Здесь царит любовь»
18 минут назад
Болельщик попал мячом по голове Кону Книппелу, пытаясь забросить с трибун
сегодня, 05:37Видео
Джош Харт посоветовал Стивену Эй Смиту «заткнуться»: «Он и состав «Никс» толком не знает»
сегодня, 04:50
Рекомендуем
Главные новости
Ник Янг ожидает, что «Сан-Антонио» вылетит в первом раунде: «Не надо бояться чертовых «Сперс»
3 минуты назад
Ламело Болл после победы над «Никс»: «Мы получаем удовольствие всякий раз во время побед. Здесь царит любовь»
18 минут назад
Стивен Эй Смит: «Бостон» – лучшая команда на Востоке прямо сейчас. Скажите, что я не прав»
25 минут назад
Док Риверс, Билли Донован и Име Удока – в списке тренеров, под которыми «шатается кресло» по версии HoopsHype
28 минут назад
Джейсон Тейтум принял участие в открытии футбольного матча Бразилия – Франция в Бостоне
45 минут назадВидео
Кендрик Перкинс дал «Рокетс» прозвище «Прачечная»: «Они только и ждут, когда их вытащат из сушилки и сложат»
сегодня, 06:06
Джейлен Браун устал от фолов Лугенца Дорта: «Бро зарядил мне по голове, будто я его внук»
сегодня, 06:04Видео
Майкл Уилбон собирается отдать свой голос Джейлену Брауну при выборе MVP
сегодня, 05:49
Болельщик попал мячом по голове Кону Книппелу, пытаясь забросить с трибун
сегодня, 05:37Видео
НБА. 26 очков, 11 подборов и 8 передач Кона Книппела помогли «Шарлотт» победить «Нью-Йорк», 33 очка и 11 передач Демара Дерозана не спасли «Сакраменто» от проигрыша «Орландо»
сегодня, 05:15
Ко всем новостям
Последние новости
Джейлен Дюрен хлопнул по ягодицам Зайону Уильямсону после заброшенного через него мяча
49 минут назадВидео
Никола Миротич, возможно, сыграет против «Панатинаикоса»
сегодня, 05:20
Адриатическая лига. 39 очков Сулея Бума принесли «Венеции» победу над «Борац Чачак»
вчера, 21:42
Деян Радонич о победе над УНИКСом: «Это была лучшая игра Муна в сезоне. Надеюсь, он продолжит в том же духе»
вчера, 20:32
Велимир Перасович после поражения от «Зенита»: «Главное, что заняли первое место в группе. Постараемся завоевать трофей»
вчера, 20:14
Никита Михайловский выбыл на месяц
вчера, 19:50
«Сакраменто» подписал 10-дневный контракт с Дакуаном Джеффрисом
вчера, 19:15
Шарунас Ясикявичюс о «Жальгирисе»: «Это самая сильная версия команды, с которой я сталкивался»
вчера, 18:58
Раиса Мусина перейдет в московское «Динамо»
вчера, 17:30
Премьер-лига. Женщины. 1/4 финала. МБА обыграла курское «Динамо» и сравняла счет в серии
вчера, 17:13
Рекомендуем