Митчелл Робинсон раскритиковал «Никс»: «Если не изменим наш подход, то ни черта не добьемся»
После поражения от «Шарлотт» центровой «Нью-Йорка» Митчелл Робинсон раскритиковал команду, включая самого себя, в комментариях к посту в соцсетях.
«Без разницы. Если не изменим подход, то ни черта не добьемся. Продолжайте и дальше эту чушь, я и сам такой же», – написал Робинсон.
«Никс» уступили «Хорнетс» (103:114), проиграв первый из последних восьми матчей.
Робинсон провел на паркете 26 минут и отметился 4 очками (2 из 2 с игры) и 6 подборами.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: cтраница ClutchPoints в соцсети X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем