Митчелл Робинсон раскритиковал «Никс»: «Если не изменим наш подход, то ни черта не добьемся»

Робинсон недоволен «Никс»: Если не изменим наш подход, то ни черта не добьемся.

После поражения от «Шарлотт » центровой «Нью-Йорка » Митчелл Робинсон раскритиковал команду, включая самого себя, в комментариях к посту в соцсетях.

«Без разницы. Если не изменим подход, то ни черта не добьемся. Продолжайте и дальше эту чушь, я и сам такой же», – написал Робинсон.

«Никс» уступили «Хорнетс» (103:114), проиграв первый из последних восьми матчей.

Робинсон провел на паркете 26 минут и отметился 4 очками (2 из 2 с игры) и 6 подборами.