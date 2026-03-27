Ламело Болл после победы над «Никс»: «Мы получаем удовольствие всякий раз во время побед. Здесь царит любовь»

Ламело Болл описал атмосферу в «Хорнетс».

Лидер «Шарлотт » Ламело Болл рассказал о настроении команды, которая прибавила во второй половине сезона и поднялась уже на 9-е место на Востоке.

В четверг «Хорнетс» справились с «Никс» (114:103).

«Мы получаем удовольствие всякий раз во время побед. Я чувствую, что рожден именно для таких моментов.

Играю в баскетбол всю свою жизнь, это моя вторая натура. Мой отец подготовил меня к таким моментам, поэтому я просто прихожу и делаю то, что люблю. Здесь царит любовь, я люблю всех. Это настоящее благословение», – признался Болл.