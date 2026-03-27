Стивен Эй Смит: «Бостон» – лучшая команда на Востоке прямо сейчас. Скажите, что я не прав»
Эксперт назвал лучшую команду на Востоке НБА.
Телеведущий Стивен Эй Смит считает, что «Селтикс» набрали ход перед плей-офф и выглядят фаворитом Восточной конференции.
«Посмотрите на «Бостон» прямо сейчас и скажите, кто, по-вашему, однозначно выглядит лучше них в Восточной конференции.
Я просто смотрю на них сейчас и размышляю, а что будет, если Джейсон Тейтум вернется к стопроцентной форме. Если Джален Браун продолжит играть так же, как он делает это сейчас. Что вы будете делать с «Селтикс»? Я просто отдаю должное и слежу за всем происходящим.
Они заставляют вас обращать на них внимание, и вам чертовски лучше это делать. Я считаю, что «Бостон» сейчас – лучшая команда в Восточной конференции. Скажите, что я не прав», – произнес журналист ESPN.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Stephen A. Smith
8 комментариев
Атланта и Шарлотт если прямо сейчас)
Восточный финал мечты, уже скоро. Надо только разойтись по сетке
Как просил:ты не прав.
Не прав
Если все будут здоровы, равных Филадельфии нет на востоке, изи в большой финал выйдут!
