Док Риверс, Билли Донован и Име Удока – в списке тренеров, под которыми «шатается кресло» по версии HoopsHype

Считается, что Риверс, Мозли и Удока с наибольшей вероятностью потеряют свой пост.

HoopsHype составил топ тренеров команд НБА , которые рискуют быть уволенными в ближайшее время. Док Риверс («Милуоки »). Результат команды в текущем сезоне: 19-54. Общая статистика в клубе: 94-96. Джамал Мозли («Орландо»). 39-34, 183-218. Билли Донован («Чикаго »). 29-43, 224-248. Даг Кристи («Сакраменто»). 19-55, 46-79. Име Удока («Хьюстон»). 43-29, 136-100.