  • Док Риверс, Билли Донован и Име Удока – в списке тренеров, под которыми «шатается кресло» по версии HoopsHype
Док Риверс, Билли Донован и Име Удока – в списке тренеров, под которыми «шатается кресло» по версии HoopsHype

Считается, что Риверс, Мозли и Удока с наибольшей вероятностью потеряют свой пост.

HoopsHype составил топ тренеров команд НБА, которые рискуют быть уволенными в ближайшее время.

  1. Док РиверсМилуоки»). Результат команды в текущем сезоне: 19-54. Общая статистика в клубе: 94-96.

  2. Джамал Мозли («Орландо»). 39-34, 183-218.

  3. Билли Донован («Чикаго»). 29-43, 224-248.

  4. Даг Кристи («Сакраменто»). 19-55, 46-79.

  5. Име Удока («Хьюстон»). 43-29, 136-100.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: HoopsHype
... И в новом сезоне Док Риверс, может оказаться в любой из этих команд- после Милуоки.
Ну камоныч без места не останется, ещё и новую команду в будущем возглавит в Вегасе или Сиэтле. Удока да, не оправдал ожиданий, зато максимально брутальный образ строит
А Удока что здесь делает? В прошлом сезоне вытащил Хьюстон из грязи в князи, но затем ему выменяли Дюрэнта…
Ответ Вадим Дзахоев
А Удока что здесь делает? В прошлом сезоне вытащил Хьюстон из грязи в князи, но затем ему выменяли Дюрэнта…
То есть с запасом лучший игрок команды виноват в посредственной игре команды?!
Ответ vakhtanginho
То есть с запасом лучший игрок команды виноват в посредственной игре команды?!
Да он и в Финиксе лучшим был, только вот Финикс стал гораздо хуже чем был до его прихода, тоже самое произошло с Хьюстоном.
Ну про Удоку странно такое слышать, нету 2х стартеров, никакого усиления в феврале, Твиттер… как говорится сложи из букв Ж О П А слово счастье
То, что он лучший, это понятное дело. С этим никто и не спорит. Но вот сдается мне, что он сильно испортил атмосферу в команде, из-за чего и просели результаты. В прошлом сезоне был Брукс, который по игровым параметром КейДи и в пятки не годится, но вся команда говорила, что атмосфера в раздевалке и командная химия на высочайшем уровне, что непосредственно и отражалось в результатах
Даг за что в этом списке?)
Ещё тренер Кливленда и Нью-Йорка
Ну все кроме Удоки прям сейчас на выход. На Удоку надо посмотреть в ПО, надеюсь Кеша не перестал быть кубковым бойцом. Может Ванвлит вернётся на ограниченные минуты. Да и в принципе борьба навылет должна сконцентрировать и сплотить.
Ну а на нет и суда нет. Хотя на бумаге коллектив должен был выстрелить, ну и надо было кем-то усилиться в дедлайн- Шенгюну нужна помощь, он далеко не звезда, в ПО на 90% провалится
