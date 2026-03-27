Док Риверс, Билли Донован и Име Удока – в списке тренеров, под которыми «шатается кресло» по версии HoopsHype
Считается, что Риверс, Мозли и Удока с наибольшей вероятностью потеряют свой пост.
HoopsHype составил топ тренеров команд НБА, которые рискуют быть уволенными в ближайшее время.
Док Риверс («Милуоки»). Результат команды в текущем сезоне: 19-54. Общая статистика в клубе: 94-96.
Джамал Мозли («Орландо»). 39-34, 183-218.
Билли Донован («Чикаго»). 29-43, 224-248.
Даг Кристи («Сакраменто»). 19-55, 46-79.
Име Удока («Хьюстон»). 43-29, 136-100.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: HoopsHype
Ну а на нет и суда нет. Хотя на бумаге коллектив должен был выстрелить, ну и надо было кем-то усилиться в дедлайн- Шенгюну нужна помощь, он далеко не звезда, в ПО на 90% провалится