Джейсон Тейтум принял участие в открытии футбольного матча Бразилия – Франция в Бостоне

Джейсон Тейтум засветился на футболе.

Звезда «Селтикс» Джейсон Тейтум поучаствовал в церемонии открытия футбольного матча Бразилия – Франция, который состоялся в Бостоне .

Тейтум вышел на поле перед стартовым свистком вместе с футболистами и пожал руки капитанам команд Каземиро и Килиану Мбаппе.

Французы победили 2:1 в меньшинстве.