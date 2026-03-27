Джейсон Тейтум принял участие в открытии футбольного матча Бразилия – Франция в Бостоне
Джейсон Тейтум засветился на футболе.
Звезда «Селтикс» Джейсон Тейтум поучаствовал в церемонии открытия футбольного матча Бразилия – Франция, который состоялся в Бостоне.
Тейтум вышел на поле вышел на поле перед стартовым свистком вместе с футболистами и пожал руки капитанам команд Каземиро и Килиану Мбаппе.
Французы победили 2:1 в меньшинстве.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Hoop Central
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем