Джейлен Дюрен хлопнул по ягодицам Зайону Уильямсону после заброшенного через него мяча

Дюрен жестом отметил попадание через Уильямсона.

В одном из эпизодов матча против «Нового Орлеана» центровой «Детройта» Джейлен Дюрен забросил сложный мяч через форварда Зайона Уильямсона и после этого хлопнул ему по ягодицам.

Матч закончился разгромной победой «Пистонс» – 129:108. На счету Дюрена 30 очков и 10 подборов, в активе Уильямсона 21 очко и 6 подборов.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница MrBuckBuck в соцсети X
