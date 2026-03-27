Джейлен Дюрен хлопнул по ягодицам Зайону Уильямсону после заброшенного через него мяча
Дюрен жестом отметил попадание через Уильямсона.
В одном из эпизодов матча против «Нового Орлеана» центровой «Детройта» Джейлен Дюрен забросил сложный мяч через форварда Зайона Уильямсона и после этого хлопнул ему по ягодицам.
Матч закончился разгромной победой «Пистонс» – 129:108. На счету Дюрена 30 очков и 10 подборов, в активе Уильямсона 21 очко и 6 подборов.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница MrBuckBuck в соцсети X
Материалы по теме
Рекомендуем
